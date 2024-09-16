На пост главы МОК будут претендовать 7 кандидатов

Олимпийские кольца Фото: globallookpress.com
В нем присутствуют 7 человек.
Претенденты на пост главы МОК:
- Фейсал ибн Хуссейн (Иордания)
- Себастьян Коу (Великобритания)
- Кирсти Ковентри (Зимбабве)
- Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)
- Йохан Элиаш (Швеция)
- Давид Лаппартьен (Франция)
- Моринари Ватанабэ (Япония)
В августе этого года стало известно об уходе со своего поста нынешнего президента организации немца Томаса Баха по окончании срока, он возглавлял МОК с 2013 года.
Выборы нового президента состоятся в Афинах (Греция) с 18 по 21 марта 2025 года.