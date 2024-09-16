На пост главы МОК будут претендовать 7 кандидатов

Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список кандидатов на пост президента организации.

В нем присутствуют 7 человек.

Претенденты на пост главы МОК: Фейсал ибн Хуссейн (Иордания)

Себастьян Коу (Великобритания)

Кирсти Ковентри (Зимбабве)

Хуан Антонио Самаранч-младший (Испания)

Йохан Элиаш (Швеция)

Давид Лаппартьен (Франция)

Моринари Ватанабэ (Япония)

В августе этого года стало известно об уходе со своего поста нынешнего президента организации немца Томаса Баха по окончании срока, он возглавлял МОК с 2013 года.

Выборы нового президента состоятся в Афинах (Греция) с 18 по 21 марта 2025 года.