Атакующий полузащитник «Барселоны»подпишет новый контракт с клубом.

Ямаль продлит контракт с «Барселоной» летом 2025 года сразу после того, как ему исполнится 18 лет, сообщает Marca.

Новый договор будет рассчитан до 2030 года. Действующий истекает в июне 2026-го.

При этом источник утверждает, что «Барса» уже в этом сезоне планирует поднять Ямалю зарплату.

Ламин зарабатывает 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов по условиям текущего соглашения.

Transfermarkt оценивает стоимость Ямаля в 120 миллионов евро. В новом сезоне он провел в Ла Лиге пять матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

Напомним, Ямаль начал играть за первую команду «Барселоны» в 15-летнем возрасте.