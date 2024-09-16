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    Ямаль продлит контракт с «Барселоной»

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    Атакующий полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль подпишет новый контракт с клубом.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    Ямаль продлит контракт с «Барселоной» летом 2025 года сразу после того, как ему исполнится 18 лет, сообщает Marca.

    Новый договор будет рассчитан до 2030 года. Действующий истекает в июне 2026-го.

    При этом источник утверждает, что «Барса» уже в этом сезоне планирует поднять Ямалю зарплату.

    Ламин зарабатывает 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов по условиям текущего соглашения.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Ямаля в 120 миллионов евро. В новом сезоне он провел в Ла Лиге пять матчей, забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

    Напомним, Ямаль начал играть за первую команду «Барселоны» в 15-летнем возрасте.

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