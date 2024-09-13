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    Ямаль заявил о желании провести в «Барселоне» всю карьеру

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    Атакующий полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль признался, что хотел бы играть за каталонский клуб до конца карьеры.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Надеюсь, я никогда не покину "Барселону". Хочу стать легендой клуба.

    Не хочу, чтобы за меня платили эти 120 миллионов, потому что тогда мне придется покинуть "Барсу".

    Мне нравится, что меня сравнивают с лучшим игроком в истории футбола, но я хочу быть самим собой. Достичь уровня Месси невозможно», — сказал 17-летний футболист в интервью Mundo Deportivo.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Ямаля в 120 миллионов евро. В новом сезоне он провел в Ла Лиге четыре матча, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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