Ямаль заявил о желании провести в «Барселоне» всю карьеру

Атакующий полузащитник «Барселоны»признался, что хотел бы играть за каталонский клуб до конца карьеры.

«Надеюсь, я никогда не покину "Барселону". Хочу стать легендой клуба.

Не хочу, чтобы за меня платили эти 120 миллионов, потому что тогда мне придется покинуть "Барсу".

Мне нравится, что меня сравнивают с лучшим игроком в истории футбола, но я хочу быть самим собой. Достичь уровня Месси невозможно», — сказал 17-летний футболист в интервью Mundo Deportivo.

Transfermarkt оценивает стоимость Ямаля в 120 миллионов евро. В новом сезоне он провел в Ла Лиге четыре матча, забил один гол и сделал четыре результативные передачи.