5 самых громких апсетов в женских титульных боях UFC

Намаюнас, Нуньес и другие явно недооценили своих соперниц в боях за пояс. В итоге результаты противостояний получились более, чем сенсационными

1. Роуз Намаюнас против Джессики Андраде

К маю 2019 года Роуз Намаюнас стала главной звездой женского минимального дивизиона UFC. После двух ярких баталии с Йоанной Енджейчик, в которых «Бандитка» отпраздновала триумф, по-другому просто не могло быть.

Фанатам и экспертам казалось, что в дивизионе появилась новая доминирующая чемпионка. В преддверии второй защитой титула против Джессики Андраде Роуз считалась фаворитом, хотя у претендента также были шансы на успех.

В итоге зрители на трибунах 11 мая 2019 года увидели настоящую бескомпромиссную рубку, что бывает крайне редко в женских боях. Девушки поочередно забирали инициативу друг у друга, нанося серьезные повреждения.

Финал этой битвы получился, более чем ярким. В середине второго раунда Джессика пошла за тейкдауном. Она оторвала соперницу от земли и бросила ее головой об канвас ярким амплитудным броском. Сильный удар головой оказался для Роуз фатальным.

Чемпионка не могла продолжать драться и судья присудил Андраде победу техническим нокаутом. Сама победа бразильянки своего рода мини-сенсация. А то, каким образом она была достигнута, — это уже история.

2. Роуз Намаюнас против Карлы Эспарзы

Роуз Намаюнас globallookpress.com

После обескураживающего поражения от Андраде Роуз взяла у нее реванш летом следующего года (победа раздельным решением судей), а впоследствии еще и дважды победила Вэйли Чжан. «Бандитка» вернула себе титул, тем самым реанимировав карьеру.

После такого восхождения и брутального нокаута в противостоянии с серьезной соперницей в лице Вэйли Чжан в очередного претендента Карлу Эспарзу никто не верил. Однако 7 мая 2022 года стало для нее счастливым днем.

На протяжении всех пяти раундов Карла возила Намаюнас в партере и та абсолютно ничего не могла поделать. Скучное и пассивное залеживание стало для Эспарзы главным ключом к победе единогласным решением судей.

Роуз во второй раз в карьере потеряла титул чемпионки UFC в женском минимальном весе, после чего поднялась на дивизион выше. К слову, это был реванш девушек после поединка 2014 года.

Тогда тоже в титульном бою победила Эспарза удушающим приемом, но сразу же проиграла Енджейчик при первой защите титула. Однако в те времена женское ММА только начинало набирать обороты, а явных фаворитов и андердогов еще не было.

3. Валентина Шевченко против Алексы Грассо

Валентина Шевченко и Алекса Грассо globallookpress.com

Завоевав титул чемпионки в женском наилегчайшем дивизионе в 2018-м, Валентина Шевченко впоследствии провела еще 7 успешных защит пояса кряду. Она доминировала над всеми соперницами в категории.

Феноменальная ударная мощь, высочайшие скорости и жесткие нокауты — это то, чем характеризовались выступления «Пули». Сам Дана Уайт в шутку говорил о том, что женский наилегчайший дивизион уже можно закрывать, потому как Шевченко никто не составит конкуренцию.

К восьмой защите титула против Алексы Грассо в марте прошлого года «Пуля» вновь подходила серьезным фаворитом. Но по первым раундам стало понятно, что для чемпионки это будет один из самых тяжелых боев за последние 5 лет.

Алекса перебивала соперницу на руках, заставив ее бороться. В партере Валентина чувствовала себя максимально комфортно до тех пор, пока не совершила ошибку в четвертом раунде.

Она позволила своей сопернице выйти за спину, стянуть ее канвас и накинуть на шее гильотину. Грассо вложила все силы в тот удушающий прием и не зря: Валентина постучала, сложив чемпионские полномочия.

4. Аманда Нуньес против Джулианны Пеньи

Джулиана Пенья vs Аманда Нунес: Вспоминаем бой

Еще более мощной и неуязвимой в сравнении с Шевченко выглядела чемпионка легчайшего дивизиона Аманда Нуньес. Королева Р4Р среди женщин взяла титул в июле 2016-го, после чего провела 8 удачных защит пояса, установив единоличный рекорд в дивизионе.

Неудивительно, что в декабре 2021-го перед поединком с Амандой букмекеры и эксперты не оставляли ни единого шанса на успех Джулианне Пенье. Однако американка в тот вечер показала свое лучшее выступление за всю карьеру.

Она удачно сдерживала натиск Нуньес в партере на старте боя, а во втором отрезке и вовсе начала перебивать чемпионку в стойке. Пропустив более десятка ударов за минуту, Аманда стала отходить назад впервые за долгое время.

Так сильно чемпионку еще никто не бил за последние несколько лет. Оказавшись спиной к сетке, бразильянке просто некуда было двигаться. В этой ситуации Джулианна пошла за тейкдауном.

Ей удалось перевести на землю потрясенную соперницу, а далее Пенья закрыла замок на шее и заставила Нуньес сдаться. Джулианна прервала затянувшуюся гегемонию «Львицы», став новой чемпионкой в женском легчайшем дивизионе UFC.

5. Ронда Роузи против Холли Холм

Холли Холм globallookpress.com

Когда речь идет об апсетах в женских титульных боях UFC, то нельзя не упомянуть о Ронде Роузе — главной звезде ММА среди девушек в начале и середине прошлого десятилетия. Перейдя в смешанные единоборства из рестлинга, она начала сносить всех на своем пути.

Набив серию из шести побед кряду без единого поражения, Роузи в 2013-м была подписана в UFC и сразу же объявлена чемпионкой в женском легчайшем дивизионе. Отличная база дзюдо позволяла Ронде перерабатывать абсолютно всех, с кем она выходила в октагон.

Ронда на тот момент была настоящим олицетворением женского ММА. За 2 года она провела 6 удачных защит титула кряду и 5 соперниц финишировала уже в первом раунде. Единственная, кто продержалась до третьего отрезка, была Миша Тейт, но и она уступила удушающим приемом.

15 ноября 2015 года Роузи возглавила номерной турнир в Австралии, в Мельбурне, где должна была проводить седьмую защиту против Холли Холм. После того, что сделала в дивизионе Ронда, ставить против нее было нелогично. Отдать предпочтение ее сопернице — это все равно, что, например, сделать ставку в бою Ислама Махачева и Бобби Грина против дагестанца.

Однако в тот вечер Холли повергла в шок весь мир. Она эталонно отработала в защите от борьбы в первом раунде, а после перерыва молниеносным хай-киком отправила чемпионку в глубокий нокаут. На этом звездная карьера Ронда Роузи в ММА закончилась навсегда.