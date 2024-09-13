ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    5 самых громких апсетов в женских титульных боях UFC

    Эти девушки потерпели неожиданные поражения в титульных боях UFC, хотя считались серьезными фаворитами

    Бои ММА UFC Сборная России Ислам Махачев Алекса Грассо Валентина Шевченко Джулианна Пенья Аманда Нунес Дана Уайт 
    Вся лентаСамое главное
    Ханси Флик 100 дней у руля. Как Флик изменил «Барселону» «Зенит» — ЦСКА8-й тур РПЛ. Непомнящий и Кирьяков не верят в победу «Зенита» над ЦСКА Валентина Шевченко и Алекса Грассо5 самых громких апсетов в женских титульных боях UFC
    Все новости спорта
    Валентина Шевченко и Алекса Грассо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валентина Шевченко и Алекса Грассо
    Намаюнас, Нуньес и другие явно недооценили своих соперниц в боях за пояс. В итоге результаты противостояний получились более, чем сенсационными

    1. Роуз Намаюнас против Джессики Андраде

    К маю 2019 года Роуз Намаюнас стала главной звездой женского минимального дивизиона UFC. После двух ярких баталии с Йоанной Енджейчик, в которых «Бандитка» отпраздновала триумф, по-другому просто не могло быть.

    Фанатам и экспертам казалось, что в дивизионе появилась новая доминирующая чемпионка. В преддверии второй защитой титула против Джессики Андраде Роуз считалась фаворитом, хотя у претендента также были шансы на успех.

  • Убегает от топов и показывает скучные бои. «Канело» далек от статуса короля бокса
  • Никуда не спешит и дерется на своих условиях. «Канело» продолжает игнорировать реальных претендентов
  • 10/09/2024

    • В итоге зрители на трибунах 11 мая 2019 года увидели настоящую бескомпромиссную рубку, что бывает крайне редко в женских боях. Девушки поочередно забирали инициативу друг у друга, нанося серьезные повреждения.

    Финал этой битвы получился, более чем ярким. В середине второго раунда Джессика пошла за тейкдауном. Она оторвала соперницу от земли и бросила ее головой об канвас ярким амплитудным броском. Сильный удар головой оказался для Роуз фатальным.

    Чемпионка не могла продолжать драться и судья присудил Андраде победу техническим нокаутом. Сама победа бразильянки своего рода мини-сенсация. А то, каким образом она была достигнута, — это уже история.

    2. Роуз Намаюнас против Карлы Эспарзы

    Роуз Намаюнас
    globallookpress.com

    После обескураживающего поражения от Андраде Роуз взяла у нее реванш летом следующего года (победа раздельным решением судей), а впоследствии еще и дважды победила Вэйли Чжан. «Бандитка» вернула себе титул, тем самым реанимировав карьеру.

    После такого восхождения и брутального нокаута в противостоянии с серьезной соперницей в лице Вэйли Чжан в очередного претендента Карлу Эспарзу никто не верил. Однако 7 мая 2022 года стало для нее счастливым днем.

    На протяжении всех пяти раундов Карла возила Намаюнас в партере и та абсолютно ничего не могла поделать. Скучное и пассивное залеживание стало для Эспарзы главным ключом к победе единогласным решением судей.

    Роуз во второй раз в карьере потеряла титул чемпионки UFC в женском минимальном весе, после чего поднялась на дивизион выше. К слову, это был реванш девушек после поединка 2014 года.

    Тогда тоже в титульном бою победила Эспарза удушающим приемом, но сразу же проиграла Енджейчик при первой защите титула. Однако в те времена женское ММА только начинало набирать обороты, а явных фаворитов и андердогов еще не было.

    3. Валентина Шевченко против Алексы Грассо

    Валентина Шевченко и Алекса Грассо
    globallookpress.com

    Завоевав титул чемпионки в женском наилегчайшем дивизионе в 2018-м, Валентина Шевченко впоследствии провела еще 7 успешных защит пояса кряду. Она доминировала над всеми соперницами в категории.

    Феноменальная ударная мощь, высочайшие скорости и жесткие нокауты — это то, чем характеризовались выступления «Пули». Сам Дана Уайт в шутку говорил о том, что женский наилегчайший дивизион уже можно закрывать, потому как Шевченко никто не составит конкуренцию.

  • Интригующий бой О’Мэлли с Двалишвили, трилогия Шевченко и Грассо. Анонс карда UFC 306
  • О’Мэлли проведет вторую защиту против Двалишвили, Шевченко подерется с Грассо, Ортега встретится с Лопесом
  • 11/09/2024

    • К восьмой защите титула против Алексы Грассо в марте прошлого года «Пуля» вновь подходила серьезным фаворитом. Но по первым раундам стало понятно, что для чемпионки это будет один из самых тяжелых боев за последние 5 лет.

    Алекса перебивала соперницу на руках, заставив ее бороться. В партере Валентина чувствовала себя максимально комфортно до тех пор, пока не совершила ошибку в четвертом раунде.

    Она позволила своей сопернице выйти за спину, стянуть ее канвас и накинуть на шее гильотину. Грассо вложила все силы в тот удушающий прием и не зря: Валентина постучала, сложив чемпионские полномочия.

    4. Аманда Нуньес против Джулианны Пеньи

    Джулиана Пенья vs Аманда Нунес: Вспоминаем бой

    Еще более мощной и неуязвимой в сравнении с Шевченко выглядела чемпионка легчайшего дивизиона Аманда Нуньес. Королева Р4Р среди женщин взяла титул в июле 2016-го, после чего провела 8 удачных защит пояса, установив единоличный рекорд в дивизионе.

    Неудивительно, что в декабре 2021-го перед поединком с Амандой букмекеры и эксперты не оставляли ни единого шанса на успех Джулианне Пенье. Однако американка в тот вечер показала свое лучшее выступление за всю карьеру.

    Она удачно сдерживала натиск Нуньес в партере на старте боя, а во втором отрезке и вовсе начала перебивать чемпионку в стойке. Пропустив более десятка ударов за минуту, Аманда стала отходить назад впервые за долгое время.

    Так сильно чемпионку еще никто не бил за последние несколько лет. Оказавшись спиной к сетке, бразильянке просто некуда было двигаться. В этой ситуации Джулианна пошла за тейкдауном.

    Ей удалось перевести на землю потрясенную соперницу, а далее Пенья закрыла замок на шее и заставила Нуньес сдаться. Джулианна прервала затянувшуюся гегемонию «Львицы», став новой чемпионкой в женском легчайшем дивизионе UFC.

    5. Ронда Роузи против Холли Холм

    Холли Холм
    globallookpress.com

    Когда речь идет об апсетах в женских титульных боях UFC, то нельзя не упомянуть о Ронде Роузе — главной звезде ММА среди девушек в начале и середине прошлого десятилетия. Перейдя в смешанные единоборства из рестлинга, она начала сносить всех на своем пути.

    Набив серию из шести побед кряду без единого поражения, Роузи в 2013-м была подписана в UFC и сразу же объявлена чемпионкой в женском легчайшем дивизионе. Отличная база дзюдо позволяла Ронде перерабатывать абсолютно всех, с кем она выходила в октагон.

    Ронда на тот момент была настоящим олицетворением женского ММА. За 2 года она провела 6 удачных защит титула кряду и 5 соперниц финишировала уже в первом раунде. Единственная, кто продержалась до третьего отрезка, была Миша Тейт, но и она уступила удушающим приемом.

    15 ноября 2015 года Роузи возглавила номерной турнир в Австралии, в Мельбурне, где должна была проводить седьмую защиту против Холли Холм. После того, что сделала в дивизионе Ронда, ставить против нее было нелогично. Отдать предпочтение ее сопернице — это все равно, что, например, сделать ставку в бою Ислама Махачева и Бобби Грина против дагестанца.

    Однако в тот вечер Холли повергла в шок весь мир. Она эталонно отработала в защите от борьбы в первом раунде, а после перерыва молниеносным хай-киком отправила чемпионку в глубокий нокаут. На этом звездная карьера Ронда Роузи в ММА закончилась навсегда.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.67
  • Экспресс дня 13 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рубин — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.45
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Хайденхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Бетис — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч ЦСКА — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.95
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры