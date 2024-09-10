Убегает от топов и показывает скучные бои. «Канело» далек от статуса короля бокса

Бой «Канело» против Эдгара Берланги 15 сентября за звание абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе вызвал бурю обсуждений, ведь вызовы главных претендентов Альварес продолжает игнорировать

Называет себя королем и не планирует ничего менять

О своей карьере и поединке против Эдгара Берланги «Канело» начал довольно резко и амбициозно, называя себя лучшим боксером планеты:

«Я просто провожу бой за боем. Прямо сейчас я на 100 процентов сосредоточен на Берланге, а затем перейду к другим соперникам в будущем. Каждый божий день я пытаюсь доказать, что я самый лучший.

На тренировках. Во всем, что я делаю, — доказать самому себе, что я лучший. Вам нужно принять все это, впитать в себя, а затем отпустить. Я знаю, кто я. Я знаю, чего я достиг. Я просто лучший. Я это знаю. Это единственное, что меня волнует. Я все слышу. Я хватаю это, беру, а потом отпускаю»

Сауль продолжает принимать бои только на своих условиях и не собирается ничего менять. Более того, мексиканец планирует вновь подраться за титул чемпиона в более высоком дивизионе, обойдя всех реальных претендентах на правах суперзвезды.

Сауль Альварес globallookpress.com

Говоря о борьбе за бесспорный титул чемпиона в полутяжелом весе, Альварес указал, что будет следить за тем, кто возьмет все пояса после поединка 12 октября между Биволом и Бетербиевым.

«Никогда не знаешь наверняка, что будет дальше. Всегда есть такая возможность. Если Бивол выиграет этот бой, я хотел бы воспользоваться шансом для матч-реванша»

Сауль также не исключает вариант сотрудничества с известным саудовским промоутером Турки Аль аш-Шейхом, который ранее говорил, что не будет организовывать бои для Альвареса:

«Я никогда не говорю никогда. Посмотрим. Кто знает? Может быть, в будущем посотрудничаем. Я никого не умоляю и никуда не спешу, ведь я лучший», — восторженно заявил в конце «Канело».

Де Ла Хойя в ожидании провального выступления от Альвареса

Сауль Альварес и Оскар Де Ла Хойя globallookpress.com

Легендарному боксеру Оскару Де Ла Хойе, ныне спортивному промоутеру, не нравится все то, что делает Сауль Альварес — боец, которого он раньше продвигал:

«Итак, у нас осталась неделя до боксерского поединка, о котором никто не просил, и турнира UFC 306, который будут смотреть абсолютно все. В этот же день Альварес подерется с Эдгаром Берлангой, еще один скучный бой, от которого можно уснуть.

Матчмейкеры пытаются продать PPV за 90 долларов и минимум 500 долларов за билеты на турнир. На данный момент это просто грабеж — платить такие деньги за еще один бой с "Канело", который пройдет всю дистанцию против некачественного соперника»

Де Ла Хойя и Альварес перестали сотрудничать в 2020 году после долгого и прибыльного партнерства. Возможно, Оскар до сих пор обижен на Сауля, однако его критика в адрес бывшего подопечного конструктивна:

«На самом деле, я буду присутствовать на турнире UFC 306. Хотя я люблю бокс больше всего на свете, и я бы смотрел боксерские поединки где угодно и в любое время, даже если это простой спарринг.

Но идея посетить UFC и поддержать Дану Уайта вместо боя "Канело" говорит вам все, что нужно знать о моем отношении к этому поединку»

Де Ла Хойя сейчас работает с Турки Аль аш-Шейхом и компанией GEA по поводу мероприятия под названием «Ночь латиноамериканцев» в Эр-Рияде, которое запланировано на 16 ноября.

Тем временем, GEA выступит спонсором турнира UFC 306, который планирует посетить Де Ла Хойя:

«Дана! Не могу дождаться встречи с тобой в следующую субботу, приятель. Будет здорово пообщаться с тобой лицом к лицу», — демонстративно сказал Де Ла Хойя, в очередной раз подчеркивая более высокий интерес к турниру UFC 306, нежели к бою «Канело» и Берланги.

Берланга считает себя тем, кто свергнет «Канело»

Эдгар Берланга globallookpress.com

Претендент на звание абсолютного чемпиона мира Эдгар Берланга также нашел, за что раскритиковать Сауля Альвареса, с которым ему предстоит бой:

«Он игнорирует меня. Сауль знает, что у меня есть навыки. Он, вероятно, тоже сомневается в этом и в том, что я не бью сильно. Он на 100 процентов сомневается в моем боевом IQ и опыте.

Он думает, что для него это легкая прогулка, и что он просто выйдет и заработает 35-40 миллионов долларов против парня помоложе. У него может быть такое мышление, но он попадет впросак, если пойдет в бой с таким мышлением. Я уверен, что "Канело" облажается. Сейчас во мне еще больше огня, чтобы избить этого парня и одержать победу»

Берланга непреклонен в том, что перехитрит Альвареса. Во время их пресс-конференции в прошлом месяце самоуверенный «Канело» смеялся над мыслью, что боец, который никогда не дрался за титул чемпиона мира и побеждал только сбитых летчиков, сможет превзойти его.

Чемпион четырех дивизионов Альварес имеет 19-летний профессиональный опыт и провел 496 раундов в боях с лучшими боксерами тысячелетия в сравнении с 72 раундами Берланги за последние 8 лет.

Top 5 Edgar Berlanga Knockouts

Стремясь получить дополнительное преимущество, Эдгар перенес тренировочный лагерь из Тампы, во Флориде, в высокогорную местность Боулдер, в Колорадо, рассчитывая на более лучшую физическую и ментальную форму в поединке:

«Я мог бы провести лагерь где угодно, но мне нужно было побыть здесь, на природе. Когда Бог хочет, чтобы ты возвысился в жизни, он изолирует тебя. И именно поэтому я в изоляции.

Я хотел тренироваться в дикой местности на больших высотах. Я в лесу. Каждое утро ко мне приходят медведи. Мне нравится быть рядом с ними. Таков менталитет настоящего бойца. Это загоняет меня в угол. Это загоняет меня в пространство, в котором я буду заперт.

Самое важное в боксе — это разум. Бокс — это не физическая сила. Я могу схватить парня весом 250 фунтов и бить его, как кирпичную стену, но самое главное — это сломить его своим интеллектом.

Вы должны быть умны на ринге, чтобы сломить соперника и утопить в последующих раундах. А "Канело" много раз ломался. Он был избит Флойдом Мейвезером, Эрисланди Ларой, Геннадием Головкиным в первом бою и Дмитрием Биволом. Все, чего, по его словам, у меня нет, я собираюсь показать ему в ринге 15 сентября», — считает Эдгар Берланга.