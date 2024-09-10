Убегает от топов и показывает скучные бои. «Канело» далек от статуса короля бокса

Называет себя королем и не планирует ничего менять
О своей карьере и поединке против Эдгара Берланги «Канело» начал довольно резко и амбициозно, называя себя лучшим боксером планеты:
«Я просто провожу бой за боем. Прямо сейчас я на 100 процентов сосредоточен на Берланге, а затем перейду к другим соперникам в будущем. Каждый божий день я пытаюсь доказать, что я самый лучший.
На тренировках. Во всем, что я делаю, — доказать самому себе, что я лучший. Вам нужно принять все это, впитать в себя, а затем отпустить. Я знаю, кто я. Я знаю, чего я достиг. Я просто лучший. Я это знаю. Это единственное, что меня волнует. Я все слышу. Я хватаю это, беру, а потом отпускаю»
Сауль продолжает принимать бои только на своих условиях и не собирается ничего менять. Более того, мексиканец планирует вновь подраться за титул чемпиона в более высоком дивизионе, обойдя всех реальных претендентах на правах суперзвезды.
Говоря о борьбе за бесспорный титул чемпиона в полутяжелом весе, Альварес указал, что будет следить за тем, кто возьмет все пояса после поединка 12 октября между Биволом и Бетербиевым.
«Никогда не знаешь наверняка, что будет дальше. Всегда есть такая возможность. Если Бивол выиграет этот бой, я хотел бы воспользоваться шансом для матч-реванша»
Сауль также не исключает вариант сотрудничества с известным саудовским промоутером Турки Аль аш-Шейхом, который ранее говорил, что не будет организовывать бои для Альвареса:
«Я никогда не говорю никогда. Посмотрим. Кто знает? Может быть, в будущем посотрудничаем. Я никого не умоляю и никуда не спешу, ведь я лучший», — восторженно заявил в конце «Канело».
Де Ла Хойя в ожидании провального выступления от Альвареса
Легендарному боксеру Оскару Де Ла Хойе, ныне спортивному промоутеру, не нравится все то, что делает Сауль Альварес — боец, которого он раньше продвигал:
«Итак, у нас осталась неделя до боксерского поединка, о котором никто не просил, и турнира UFC 306, который будут смотреть абсолютно все. В этот же день Альварес подерется с Эдгаром Берлангой, еще один скучный бой, от которого можно уснуть.
Матчмейкеры пытаются продать PPV за 90 долларов и минимум 500 долларов за билеты на турнир. На данный момент это просто грабеж — платить такие деньги за еще один бой с "Канело", который пройдет всю дистанцию против некачественного соперника»
Де Ла Хойя и Альварес перестали сотрудничать в 2020 году после долгого и прибыльного партнерства. Возможно, Оскар до сих пор обижен на Сауля, однако его критика в адрес бывшего подопечного конструктивна:
«На самом деле, я буду присутствовать на турнире UFC 306. Хотя я люблю бокс больше всего на свете, и я бы смотрел боксерские поединки где угодно и в любое время, даже если это простой спарринг.
Но идея посетить UFC и поддержать Дану Уайта вместо боя "Канело" говорит вам все, что нужно знать о моем отношении к этому поединку»
Де Ла Хойя сейчас работает с Турки Аль аш-Шейхом и компанией GEA по поводу мероприятия под названием «Ночь латиноамериканцев» в Эр-Рияде, которое запланировано на 16 ноября.
Тем временем, GEA выступит спонсором турнира UFC 306, который планирует посетить Де Ла Хойя:
«Дана! Не могу дождаться встречи с тобой в следующую субботу, приятель. Будет здорово пообщаться с тобой лицом к лицу», — демонстративно сказал Де Ла Хойя, в очередной раз подчеркивая более высокий интерес к турниру UFC 306, нежели к бою «Канело» и Берланги.
Берланга считает себя тем, кто свергнет «Канело»
Претендент на звание абсолютного чемпиона мира Эдгар Берланга также нашел, за что раскритиковать Сауля Альвареса, с которым ему предстоит бой:
«Он игнорирует меня. Сауль знает, что у меня есть навыки. Он, вероятно, тоже сомневается в этом и в том, что я не бью сильно. Он на 100 процентов сомневается в моем боевом IQ и опыте.
Он думает, что для него это легкая прогулка, и что он просто выйдет и заработает 35-40 миллионов долларов против парня помоложе. У него может быть такое мышление, но он попадет впросак, если пойдет в бой с таким мышлением. Я уверен, что "Канело" облажается. Сейчас во мне еще больше огня, чтобы избить этого парня и одержать победу»
Берланга непреклонен в том, что перехитрит Альвареса. Во время их пресс-конференции в прошлом месяце самоуверенный «Канело» смеялся над мыслью, что боец, который никогда не дрался за титул чемпиона мира и побеждал только сбитых летчиков, сможет превзойти его.
Чемпион четырех дивизионов Альварес имеет 19-летний профессиональный опыт и провел 496 раундов в боях с лучшими боксерами тысячелетия в сравнении с 72 раундами Берланги за последние 8 лет.
Стремясь получить дополнительное преимущество, Эдгар перенес тренировочный лагерь из Тампы, во Флориде, в высокогорную местность Боулдер, в Колорадо, рассчитывая на более лучшую физическую и ментальную форму в поединке:
«Я мог бы провести лагерь где угодно, но мне нужно было побыть здесь, на природе. Когда Бог хочет, чтобы ты возвысился в жизни, он изолирует тебя. И именно поэтому я в изоляции.
Я хотел тренироваться в дикой местности на больших высотах. Я в лесу. Каждое утро ко мне приходят медведи. Мне нравится быть рядом с ними. Таков менталитет настоящего бойца. Это загоняет меня в угол. Это загоняет меня в пространство, в котором я буду заперт.
Самое важное в боксе — это разум. Бокс — это не физическая сила. Я могу схватить парня весом 250 фунтов и бить его, как кирпичную стену, но самое главное — это сломить его своим интеллектом.
Вы должны быть умны на ринге, чтобы сломить соперника и утопить в последующих раундах. А "Канело" много раз ломался. Он был избит Флойдом Мейвезером, Эрисланди Ларой, Геннадием Головкиным в первом бою и Дмитрием Биволом. Все, чего, по его словам, у меня нет, я собираюсь показать ему в ринге 15 сентября», — считает Эдгар Берланга.