17 сентября на групповом этапе Кубка России по футболу сыграют «Зенит» и «Рубин». Начало встречи — 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Рубин», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: после трех матчей команда Сергея Семака идет с 7 очками на первом месте в группе D Кубка России.

Последние матчи: в третьем туре кубкового турнира «Зенит» проиграл по пенальти «Акрону». Основное время завершилось вничью со счетом 1:1.

Питерцы первыми открыли счет после точного удара молодого хавбека Дмитрия Васильева, но «Акрон» сравнял счет после перерыва, а в серии 11-метровых был точнее.

Ранее в РПЛ «Зенит» в гостях обыграл ЦСКА (1:0) и «Пари НН» (3:0).

Не сыграют: травмированы Волков, Глушенков и Родригао.

Состояние команды: в Кубке России «Зенит» играет смешанным составом, предоставляя игровую практику резервистам и немногочисленной молодежи. Команда близка к выходу в плей-офф, поэтому будет играть раскованно и в атакующей манере.

«Рубин»

Турнирное положение: после трех матчей «Рубин» с 5 очками располагается на третьей позиции в своем квартете.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в предыдущей кубковой игре «Рубин» на выезде победил воронежский «Факел» со счетом 2:0. Голы в его составе забивали Данил Кузнецов и австриец Дардан Шабанханай.

В РПЛ подопечные Рашида Рахимова уступили «Крыльям Советов» (0:2) на своем поле и в гостях «Спартаку» (0:1).

Не сыграют: травмирован полузащитник Юкич.

Состояние команды: в последнее время «Рубин» играет не очень удачно, сейчас команда идет серией из двух поражений кряду в чемпионате России, но в Кубке у нее дела обстоят чуть получше. Тут казанцы играют в более открытой манере и стабильно набирают очки.

Статистика для ставок

В этом сезоне во 2-м туре РПЛ «Рубин» проиграл дома «Зениту» (0:4)

Матч в первом круге Кубка России также выиграла команда Семака 1:0

В прошлом сезоне «Рубин» проиграл дома 0:3, но взял реванш в гостях со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,37, а на «Рубин» — 9,50, ничью букмекеры оценивают в 5,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,23, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,7.

Прогноз: кубковые матчи проходят в гораздо более открытой манере, команды не боятся рисковать, так как цена ошибка не настолько высока, как в чемпионате. Также «Зенит» и «Рубин» часто задействует резервистов, которым требуется проявлять себя и пробиваться в основу. Казанцы точно дадут бой.

Ставка: победа «Рубина» с форой 1,5 за 1,88.

Прогноз: также можно рискнуть и попробовать другой вариант.

Ставка: «Рубин» не проиграет за 3,30.