Зенит
Рубин
«Зенит»
Турнирное положение: после трех матчей команда Сергея Семака идет с 7 очками на первом месте в группе D Кубка России.
Последние матчи: в третьем туре кубкового турнира «Зенит» проиграл по пенальти «Акрону». Основное время завершилось вничью со счетом 1:1.
Зенит — Рубин: коэффициенты букмекеров
Питерцы первыми открыли счет после точного удара молодого хавбека Дмитрия Васильева, но «Акрон» сравнял счет после перерыва, а в серии 11-метровых был точнее.
Ранее в РПЛ «Зенит» в гостях обыграл ЦСКА (1:0) и «Пари НН» (3:0).
Не сыграют: травмированы Волков, Глушенков и Родригао.
Состояние команды: в Кубке России «Зенит» играет смешанным составом, предоставляя игровую практику резервистам и немногочисленной молодежи. Команда близка к выходу в плей-офф, поэтому будет играть раскованно и в атакующей манере.
«Рубин»
Турнирное положение: после трех матчей «Рубин» с 5 очками располагается на третьей позиции в своем квартете.
Последние матчи: в предыдущей кубковой игре «Рубин» на выезде победил воронежский «Факел» со счетом 2:0. Голы в его составе забивали Данил Кузнецов и австриец Дардан Шабанханай.
В РПЛ подопечные Рашида Рахимова уступили «Крыльям Советов» (0:2) на своем поле и в гостях «Спартаку» (0:1).
Не сыграют: травмирован полузащитник Юкич.
Состояние команды: в последнее время «Рубин» играет не очень удачно, сейчас команда идет серией из двух поражений кряду в чемпионате России, но в Кубке у нее дела обстоят чуть получше. Тут казанцы играют в более открытой манере и стабильно набирают очки.
Статистика для ставок
- В этом сезоне во 2-м туре РПЛ «Рубин» проиграл дома «Зениту» (0:4)
- Матч в первом круге Кубка России также выиграла команда Семака 1:0
- В прошлом сезоне «Рубин» проиграл дома 0:3, но взял реванш в гостях со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Зенита» дают 1,37, а на «Рубин» — 9,50, ничью букмекеры оценивают в 5,30.
Тотал меньше 2,5 идет за 2,23, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,7.
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- 2.10Реал Мадрид — Штутгарт: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
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Прогноз: кубковые матчи проходят в гораздо более открытой манере, команды не боятся рисковать, так как цена ошибка не настолько высока, как в чемпионате. Также «Зенит» и «Рубин» часто задействует резервистов, которым требуется проявлять себя и пробиваться в основу. Казанцы точно дадут бой.
Ставка: победа «Рубина» с форой 1,5 за 1,88.
Прогноз: также можно рискнуть и попробовать другой вариант.
Ставка: «Рубин» не проиграет за 3,30.