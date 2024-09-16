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    «Лацио» выиграет у «Вероны», «Парма» и «Удинезе» забьют друг другу

    Экспресс дня 16 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Лацио»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Парма» — «Удинезе»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Парма» после трех матчей идет в середине таблицы. В активе команды 4 набранных очка. Разница мячей составляет 4-4.

    В прошлом сезоне «Парма» выступала в Серии В. Клубу удалось повыситься в классе. В чемпионате Италии-2024/25 «Парма» еще не проигрывала на своем поле. Предстоящий матч вряд ли станет исключением.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    «Удинезе» после трех поединков входит в топ-4. Клуб набрал 7 очков. На данный момент у команды две победы и одна ничья.

    Команды друг с другом играли давно. Последняя встреча прошла в феврале 2021 года. Тот матч в рамках Серии А закончился вничью 2:2.

    Ставка: Обе забьют за 1.75.

    «Лацио» — «Верона»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Лацио» в трех встречах набрал 4 очка. У клуба одна победа, одна ничья и одно поражение. Разница мячей составляет 6-5.

    Римляне стартовали в новом сезоне Серии А с домашней победы над «Венецией» (3:1). Затем во 2-м туре «Лацио» уступил в гостях «Удинезе» со счетом 1:2. 31 августа последовала ничья с «Миланом» (2:2).

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    «Верона» приятно удивила поклонников на старте сезона. Клуб набрал 6 очков в трех матчах. Эти успехи помогли «Вероне» подняться на 5-е место в таблице.

    Последний раз команды играли друг с другом 27 апреля. Тогда «Лацио» на своем поле победил со счетом 1:0. Единственный гол забил Маттиа Дзакканьи.

    Ставка: Победа «Лацио» за 1.65.

    «Райо Вальекано» — «Осасуна»

    Футбол. Чемпионат Испании

    На текущий момент «Райо Вальекано» располагается на 14-й позиции. У клуба четыре очка в четырех матчах. Команда забила четыре гола и пропустила пять.

    У «Райо Вальекано» трехматчевая безвыигрышная серия. Ранее клуб уступил в двух встречах кряду. Были проиграны матчи с «Барселоной» и «Эспаньолом» с одинаковым счетом 1:2.

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    • «Осасуна» идет 9-й в таблице Ла Лиги. У клуба 7 очков в четырех встречах. Разница мячей — 5-7.

    В сентябре «Осасуна» уже одержала одну победу. Дома клуб взял верх над «Сельтой» со счетом 3:2. В матче с «Райо Вальекано» гости считаются андердогами. Но «Осасуна» способна преподнести сюрприз.

    Ставка: «Осасуна» не проиграет за 1.75.

    Общий коэффициент — 5.05.

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    Экспресс дня 16 сентября: прогноз, ставка (5.05), статистика, коэффициенты матча 16.09.2024. Экспресс. «Лацио» выиграет у «Вероны», «Парма» и «Удинезе» забьют друг другу
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