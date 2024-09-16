В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Италии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Парма» — «Удинезе»

Футбол. Чемпионат Италии

«Парма» после трех матчей идет в середине таблицы. В активе команды 4 набранных очка. Разница мячей составляет 4-4.

В прошлом сезоне «Парма» выступала в Серии В. Клубу удалось повыситься в классе. В чемпионате Италии-2024/25 «Парма» еще не проигрывала на своем поле. Предстоящий матч вряд ли станет исключением.

Прогнозы и ставки на Серию А

«Удинезе» после трех поединков входит в топ-4. Клуб набрал 7 очков. На данный момент у команды две победы и одна ничья.

Команды друг с другом играли давно. Последняя встреча прошла в феврале 2021 года. Тот матч в рамках Серии А закончился вничью 2:2.

Ставка: Обе забьют за 1.75.

«Лацио» — «Верона»

Футбол. Чемпионат Италии

«Лацио» в трех встречах набрал 4 очка. У клуба одна победа, одна ничья и одно поражение. Разница мячей составляет 6-5.

Римляне стартовали в новом сезоне Серии А с домашней победы над «Венецией» (3:1). Затем во 2-м туре «Лацио» уступил в гостях «Удинезе» со счетом 1:2. 31 августа последовала ничья с «Миланом» (2:2).

«Верона» приятно удивила поклонников на старте сезона. Клуб набрал 6 очков в трех матчах. Эти успехи помогли «Вероне» подняться на 5-е место в таблице.

Последний раз команды играли друг с другом 27 апреля. Тогда «Лацио» на своем поле победил со счетом 1:0. Единственный гол забил Маттиа Дзакканьи.

Ставка: Победа «Лацио» за 1.65.

«Райо Вальекано» — «Осасуна»

Футбол. Чемпионат Испании

На текущий момент «Райо Вальекано» располагается на 14-й позиции. У клуба четыре очка в четырех матчах. Команда забила четыре гола и пропустила пять.

У «Райо Вальекано» трехматчевая безвыигрышная серия. Ранее клуб уступил в двух встречах кряду. Были проиграны матчи с «Барселоной» и «Эспаньолом» с одинаковым счетом 1:2.

«Осасуна» идет 9-й в таблице Ла Лиги. У клуба 7 очков в четырех встречах. Разница мячей — 5-7.

В сентябре «Осасуна» уже одержала одну победу. Дома клуб взял верх над «Сельтой» со счетом 3:2. В матче с «Райо Вальекано» гости считаются андердогами. Но «Осасуна» способна преподнести сюрприз.

Ставка: «Осасуна» не проиграет за 1.75.

Общий коэффициент — 5.05.