17 сентября на групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сыграют «Бавария» и «Динамо» Загреб. Начало встречи — 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Бавария» — «Динамо» Загреб, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Бавария»

Турнирное положение: в чемпионате Германии «Бавария» успешно стартовала и сейчас после трех туров единолично лидирует в таблице с 9 очками.

Последние матчи: в третьем туре Бундеслиги команда Венсана Компани разгромила в гостях новичка «Хольштайн» со счетом 6:1. Хет-триком отметился Гарри Кейн, также забивали Мусиала, Олисе и еще один мяч в результате автогола.

Ранее была домашняя победа над «Фрайбургом» (2:0) и гостевая над «Вольфсбургом» (3:2).

Не сыграют: из основных футболистов травмированы Станишич и Ито.

Состояние команды: пока при Венсане Компани мюнхенский клуб смотрится довольно бодро, много забивает, но при этом команда не всегда действует надежно при обороне собственных ворот, довольно много пропуская для топ-клуба.

«Динамо» Загреб

Турнирное положение: в квалификации к групповому турниру Лиги чемпионов загребское «Динамо» уверенно прошло азербайджанский «Карабах» (3:0, 2:0) и завоевало право играть в основном турнире.

Прогнозы и ставки на футбол

Последние матчи: в чемпионате Хорватии «Динамо» уступило «Хайдуку» (0:1), пропустив гол от соперника в самом конце при равной игре.

До этого была ничья с «Риекой» (1:1) и домашний успех с «Горицей» (2:1).

Не сыграют: травмированы Перич, Перкович и Мохаррами.

Состояние команды: в чемпионате Хорватии «Динамо» идет в группе лидеров и показывает довольно неплохой, но не всегда стабильный футбол. Команда неплохо играет в атаке, но при этом и надежно при обороне собственных ворот.

Состав у «Динамо» опытный, но там нет звезд европейского уровня. Только Марко Пьяцу можно к ним с натяжкой причислить, но он сильно сдал в последнее время и измучан травмами.

Статистика для ставок

В 2015 году соперники встречались в рамках группового этапа ЛЧ, и тогда «Бавария» победила в двух матчах (5:0, 2:0)

После трех туров у «Баварии» в Бундеслиге 9 очков и разница 11:3

У «Динамо» после 6 игр 13 очков и разница 13:4

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Баварии» дают 1,15, а на «Динамо» Загреб — 15,5, ничью букмекеры оценивают в 9,80.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,96, а тотал больше 3,5 можно взять за 1,90.

Прогноз: на своем поле «Бавария» предельно опасно и часто играет очень результативно, она может спокойно разгромить любого соперника. Загребское «Динамо» точно сейчас гораздо ниже классом и матч должен получиться результативным.

Ставка: тотал больше 3,5 за 1,90.

Прогноз: оборона хозяев не является эталоном надежности и вполне может пропустить, поэтому можно заиграть более рисковый вариант.

Ставка: обе забьют и тотал больше 4,5 за 3,80.