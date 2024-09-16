16 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Балтика». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Торпедо»

Турнирное положение: Москвичи сражаются за прямое повышение в классе. После 9 туров команда занимает 3 место в турнирной таблице.

При этом «Торпедо» в 9 поединках сумело разжиться 17 зачетными баллами. А вот забивает команда в среднем чуть менее 2 голов за матч — 14 мячей.

Последние матчи: в минувшем туре торпедовцы потеряли два очка. Команда Олега Кононова подписала мировую с «канонирами» (2:2).

До того москвичи переиграли «Уфу» (1:0). А вот поединок с новороссийским «Черноморцем» завершился мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло лишь 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: по подбору игроков «Торпедо» находится на своем месте. Да и оборона дает результативные сбои в среднем реже раза за матч.

Поединки с «Балтикой» для команды исторически складываются успешно. В трех очных поединках «Торпедо» выиграло 1 раз при четырех ничьих.

Очевидно, что москвичи постараются запрыгнуть в дуэт лидеров. Вот только победы подопечным Кононова даются слишком натужно.

«Балтика»

Турнирное положение: Калининградцы намерены сходу вернуться в РПЛ. При этом по итогам первых 9 туров команда находится на 4 месте.

Причем «Балтика» слабовато действует в плане реализации. В 9 матчах команда забила всего 10 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Балтика» нанесла поражение «Тюмени» (2:1).

До того команда переиграла ершистый «Енисей» (2:1). Да и КАМАЗ «балтийцы» обыграли, хоть и с минимальным счетом.

Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» выиграла 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив на гол меньше.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе «Балтика» явно прибавляет. Да и оборона дала результативный сбой всего 7 раз в 9 матчах первенства.

При этом «Балтика» победила в трех своих последних матчах. Да и приход на тренерский мостик Андрея Талалаева вышел явно своевременным.

Отставание от 2 места составляет всего два зачетных балла. Да и уступили калининградцы лишь в одном матче первенства.

И уж точно «Балтика» будет действовать в привычном для себя стиле. Калининградцы явно поищут свои шансы на контратаках.

Статистика для ставок

«Балтика» выиграла в 3 своих последних поединках

Торпедовцы еще не проигрывали в текущем первенстве

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.77.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.41 и 1.55.

Прогноз: Торпедовцы явно попытаются реабилитироваться за досадную потерю очков в минувшем туре.

Москвичи потенциально еще способны прибавить, да и соперник имеет сложности в плане реализации.

Ставка: Победа «Торпедо» за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.41