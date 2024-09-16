ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард Сперцян — полузащитник «Краснодар»Бесподобный Сперцян и непобедимый «Краснодар» Футболисты «Зенита»Гол Гонду, дебют Соболева. «Зенит» не убедил, но победил ЦСКА Пьер-Эмиль ХёйбьергХёйбьерг, Гросс, Олисе и еще пять игроков, которые не жалеют об уходе из АПЛ
  • 00:18
    • «ПСЖ» одолел «Брест» благодаря дублю Дембеле
  • 00:04
    • Два гола с пенальти принесли «Реалу» победу над «Реалом Сосьедад»
  • 23:43
    • «Милан» разгромил «Венецию» и добыл первую победу в сезоне
  • 22:40
    • Карпин: В чужой штрафной не забиваем, в своей штрафной — привозим
  • 21:44
    • «Астон Вилла» одержала волевую победу над «Эвертоном»
  • 21:22
    • Хет-трик Кейна помог «Баварии» разбить «Хольштайн»
  • 21:00
    • Дубль Сперцяна обеспечил «Краснодару» победу над «Ростовом»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Торпедо» одолеть «балтийцев»?

    «Торпедо» — «Балтика». Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, Первая лига, 16 сентября 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ — Первая лига Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Балтику Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Балтика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Олег Кононов
    16 сентября в 10-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Балтика». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо» — «Балтика», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Первая лига 16 Сентября 2024 года

    Торпедо

  • Москва
    •  Торпедо 19:30 Балтика

    Балтика

  • Калининград
    •

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Москвичи сражаются за прямое повышение в классе. После 9 туров команда занимает 3 место в турнирной таблице.

    При этом «Торпедо» в 9 поединках сумело разжиться 17 зачетными баллами. А вот забивает команда в среднем чуть менее 2 голов за матч — 14 мячей.

    Торпедо — Балтика: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в минувшем туре торпедовцы потеряли два очка. Команда Олега Кононова подписала мировую с «канонирами» (2:2).

    До того москвичи переиграли «Уфу» (1:0). А вот поединок с новороссийским «Черноморцем» завершился мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло лишь 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: по подбору игроков «Торпедо» находится на своем месте. Да и оборона дает результативные сбои в среднем реже раза за матч.

    Поединки с «Балтикой» для команды исторически складываются успешно. В трех очных поединках «Торпедо» выиграло 1 раз при четырех ничьих.

    Очевидно, что москвичи постараются запрыгнуть в дуэт лидеров. Вот только победы подопечным Кононова даются слишком натужно.

    «Балтика»

    Турнирное положение: Калининградцы намерены сходу вернуться в РПЛ. При этом по итогам первых 9 туров команда находится на 4 месте.

    Причем «Балтика» слабовато действует в плане реализации. В 9 матчах команда забила всего 10 мячей в ворота соперников.

  • Мексиканский бульдог. «Локомотив» цементирует оборону Сесаром Монтесом
  • Вице-капитан сборной Мексики принимает новый вызов в европейской карьере
  • 13/09/2024

    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Балтика» нанесла поражение «Тюмени» (2:1).

    До того команда переиграла ершистый «Енисей» (2:1). Да и КАМАЗ «балтийцы» обыграли, хоть и с минимальным счетом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» выиграла 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив на гол меньше.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе «Балтика» явно прибавляет. Да и оборона дала результативный сбой всего 7 раз в 9 матчах первенства.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    При этом «Балтика» победила в трех своих последних матчах. Да и приход на тренерский мостик Андрея Талалаева вышел явно своевременным.

    Отставание от 2 места составляет всего два зачетных балла. Да и уступили калининградцы лишь в одном матче первенства.

    И уж точно «Балтика» будет действовать в привычном для себя стиле. Калининградцы явно поищут свои шансы на контратаках.

    Статистика для ставок

    • «Балтика» выиграла в 3 своих последних поединках

    • Торпедовцы еще не проигрывали в текущем первенстве

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.77.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.41 и 1.55.

    Прогноз: Торпедовцы явно попытаются реабилитироваться за досадную потерю очков в минувшем туре.

    Москвичи потенциально еще способны прибавить, да и соперник имеет сложности в плане реализации.

    Ставка: Победа «Торпедо» за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.41

    Ещё прогнозы на спорт
    1.87
  • Прогноз на матч Алдана — Дюмонт
  • Бои
  • Сегодня в 03:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Ортега — Лопес
  • Бои
  • Сегодня в 04:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Френх — Гарсия
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Грассо — Шевченко
  • Бои
  • Сегодня в 04:30
    •  1.50
  • Прогноз на матч Лара — Гарсия
  • Бои
  • Сегодня в 05:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч О’Мэлли — Двалишвили
  • Бои
  • Сегодня в 05:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Альварес — Берланга
  • Бои
  • Сегодня в 06:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Амур — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:30
    •  2.71
  • Прогноз на матч Картал — Шрамкова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Уфа — Родина
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Сибирь — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 13:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Дженоа — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  2.54
  • Прогноз на матч Тюмень — Сокол
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торпедо» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 16.09.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Торпедо» одолеть «балтийцев»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры