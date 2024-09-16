Торпедо
Балтика
«Торпедо»
Турнирное положение: Москвичи сражаются за прямое повышение в классе. После 9 туров команда занимает 3 место в турнирной таблице.
При этом «Торпедо» в 9 поединках сумело разжиться 17 зачетными баллами. А вот забивает команда в среднем чуть менее 2 голов за матч — 14 мячей.
Торпедо — Балтика: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в минувшем туре торпедовцы потеряли два очка. Команда Олега Кононова подписала мировую с «канонирами» (2:2).
До того москвичи переиграли «Уфу» (1:0). А вот поединок с новороссийским «Черноморцем» завершился мировой (1:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыло лишь 2 виктории. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: по подбору игроков «Торпедо» находится на своем месте. Да и оборона дает результативные сбои в среднем реже раза за матч.
Поединки с «Балтикой» для команды исторически складываются успешно. В трех очных поединках «Торпедо» выиграло 1 раз при четырех ничьих.
Очевидно, что москвичи постараются запрыгнуть в дуэт лидеров. Вот только победы подопечным Кононова даются слишком натужно.
«Балтика»
Турнирное положение: Калининградцы намерены сходу вернуться в РПЛ. При этом по итогам первых 9 туров команда находится на 4 месте.
Причем «Балтика» слабовато действует в плане реализации. В 9 матчах команда забила всего 10 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в минувшем туре команда добыла три зачетных балла. «Балтика» нанесла поражение «Тюмени» (2:1).
До того команда переиграла ершистый «Енисей» (2:1). Да и КАМАЗ «балтийцы» обыграли, хоть и с минимальным счетом.
Вообще, в 5 своих последних матчах «Балтика» выиграла 3 раза. В этих матчах игроки команды забили 6 мячей, пропустив на гол меньше.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе «Балтика» явно прибавляет. Да и оборона дала результативный сбой всего 7 раз в 9 матчах первенства.
При этом «Балтика» победила в трех своих последних матчах. Да и приход на тренерский мостик Андрея Талалаева вышел явно своевременным.
Отставание от 2 места составляет всего два зачетных балла. Да и уступили калининградцы лишь в одном матче первенства.
И уж точно «Балтика» будет действовать в привычном для себя стиле. Калининградцы явно поищут свои шансы на контратаках.
Статистика для ставок
- «Балтика» выиграла в 3 своих последних поединках
- Торпедовцы еще не проигрывали в текущем первенстве
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Торпедо» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 2.77.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.41 и 1.55.
- 2.54Тоттенхэм — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- 2.25Жирона — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 17:15
- 1.81Парма — Удинезе: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Торпедовцы явно попытаются реабилитироваться за досадную потерю очков в минувшем туре.
Москвичи потенциально еще способны прибавить, да и соперник имеет сложности в плане реализации.
Ставка: Победа «Торпедо» за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче соперники на двоих забьют более двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.41