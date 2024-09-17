17 сентября в первом туре Лиги чемпионов по футболу сыграют мадридский «Реал» и немецкий «Штутгарт». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Штутгарт», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Реал»

Турнирное положение: в текущем сезоне Примеры «сливочные» смогли набрать 11 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

Столичный коллектив смог забить девять мячей, а пропустил всего два.

В прошлом сезоне команда из столицы Испании победила в Лиге чемпионов, выиграв в финале у дортмундской «Боруссии».

Последние матчи: в прошлых турах «королевский клуб» переиграл «Реал Сосьедад» (2:0) и «Бетис» (2:0).

До этого же мадридцы сыграли вничью с «Лас-Пальмасом» (1:1).

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Также команда из Мадрида в этом сезоне уже успела добыть трофей, победив в Суперкубке УЕФА «Аталанту» (2:0).

Не сыграют: в мадридском коллективе травмированы Давид Алаба, Эдуарду Камавинга, Дани Себальос и Хакобо Рамон.

Состояние команды: подопечные Карло Анчелотти всегда и во всех турнирах считаются фаворитами.

Конечно, стартовал «Реал» не так, как ему хотелось, но команда точно наберет и будет бороться как за чемпионский титул в чемпионате, так и за победу в Лиге чемпионов.

«Штутгарт»

Турнирное положение: в чемпионате Германии «швабы» набрали четыре очка и располагаются на девятом месте в турнирной таблице.

Коллектива из одноименного города забила семь мячей, а пропустила столько же.

В прошлом сезоне команда из Штутгарта стала второй, чем и обеспечила себе место в Лиге чемпионов.

Последние матчи: в прошлом туре «Штутгарт» переиграл «Боруссию» из Менхенгладбаха (3:1), а до этого сыграл вничью с «Майнцем» (3:3).

Перед этим же подопечные Себастьяна Хенесса проиграли «Фрайбургу» (1:3).

Также штутгартцы успели пройти «Пройссен» (5:0) в Кубке Германии.

Не сыграют: травмированы Амин Аль Дахил, Франс Кратциг и Николас Нарти.

Состояние команды: для «Штутгарта» успехом является выход в Лигу чемпионов.

Прошлый сезон команда выдала просто потрясающий и думается, что вряд ли она сможет повторить такой же и в этом. Это будет крайне сложно сделать.

Статистика для ставок

«Реал» в этом сезоне продолжает идти без поражений

«Штутгарт» не проигрывает на протяжении 4 матчей

Команды между собой еще не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.28. Ничья оценена в 6.20, а победа «Штутгарта» — в 9.00.

ТБ 2,5 оценивается в 1.38, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 3.05.

Прогноз: «Штутгарт» ненамного слабее, поэтому предположим, что если он и проиграет, то сделаем это минимально.

Ставка: победа «Штутгарта» с форой+1,5 за 2.10.

Прогноз: также предположим, что игра будет не слишком результативной. «Штутгарт» будет играть от обороны.

Ставка: тотал меньше 3 за 2.45.