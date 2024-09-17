«Янг Бойз» на своем поле примет «Астон Виллу» в поединке первого тура основного раунда Лиги чемпионов. Матч состоится 17 сентября и начнется в 19:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Янг Бойз» — «Астон Вилла», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Янг Бойз»

Турнирное положение: «Янг Бойз» получил право выступать в Лиге чемпионов благодаря титул чемпиона Швейцарии прошлого сезона.

Команда пробилась в основной круг турнира благодаря успеху в дуэли с «Галатасараем» в раунде плей-офф. После победы 3:2 дома ей удалось обыграть соперника еще и на выезде — 1:0.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках второго раунда Кубка Швейцарии «Янг Бойз» на выезде обыграл «Веве» (4:2).

Между тем, в своем национальном чемпионате коллектив по итогам шести стартовых туров занимает последнее 12-е место с тремя очками, отставая на девять баллов от лидера «Серветта».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированы — Абду Конте, Элиа, Крноврсанин, Пфайффер, Лакомый, Янко, Конте, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах в разных турнирах «Янг Бойз» ни разу не проиграл при четырех победах и трех ничьих.

С такой формой у бернцев неплохие шансы если не на победу, то по крайней мере на ничью, хотя с нынешним соперником это, безусловно, будет непросто.

Жоэль Монтейро — лучший бомбардир команды в раунде плей-офф Лиги чемпионов с двумя голами.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» завоевала право выступать в Лиге чемпионов благодаря четвертой позиции в АПЛ прошлой кампании.

Команда таким образом получила возможность начинать борьбу в главном еврокубке с основного раунда, стартом в котором как раз и будет игра с нынешним соперником.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках английского первенства «Астон Вилла» на своем поле одолела «Эвертон» со счетом 3:2.

Этот успех стал для коллектива третьим в четырех последних матчей, которые пришлись как раз на английскую Премьер-лигу нового сезона.

Не сыграют: травмированы — Бэйли, Ольсен, Камара, Кэш, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах в разных турнирах «Астон Вилла» выиграла четыре раза при двух поражениях.

Джон Дуран — лучший бомбардиры команды в АПЛ нового сезона с тремя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Янг Бойз» забивали обе команды

в семи последних матчах «Янг Бойз» не проиграл

в трех из четырех последних матчей «Астон Виллы» забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Астон Вилла» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.65. Ничья — в 4.30, победа «Янг Бойз» — в 4.70.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.55.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей гости выиграли. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

Между тем, в семи из 11-ти последних матчей хозяева не выиграли, и в шести из них было забито больше 2,5 голов.

Ставка: «Астон Вилла» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, и при этом будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех их последних матчей.

Ставка: «Астон Вилла» победит и тотал больше 2,5 голов за 2.20