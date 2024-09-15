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    «Атлетико» разгромил «Валенсию» в Ла Лиге

    «Атлетико» — «Валенсия»: счет матча 3:0, обзор голов

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    В пятом туре испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на своем поле не оставил шансов «Валенсии», победив ее со счетом 3:0.

    Конор Галлахер
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    Конор Галлахер

    На 39-й минуте с передаче Родриго Де Пауля счет открыл английский полузащитник Конор Галлахер. Для него это первый мяч в испанском чемпионате.

    На 54-й минуте преимущество хозяев до двух мячей увеличил Антуан Гризманн, голевую передачу ему отдал Самуэль Лино.

    Точку в матче на 90+4-й минуте поставил Хулиан Альварес, для него этот мяч также первый в Примере.

    Футбол. Испания. Примера
    Атлетико — Валенсия 3:0
    Голы: 1:0 Конор Галлахер (39'), 2:0 Антуан Гризманн (54'), 3:0 Хулиан Альварес (90 + 4') Атлетико: Ян Облак, Сесар Аспиликуэта (Рейнилду, 77'), Робен Ле Норман, Маркос Льоренте, Конор Галлахер, Родриго Де Пауль (Анхель Корреа, 61'), Коке, Антуан Гризманн (Giuliano Simeone, 76'), Александр Сёрлот (Хулиан Альварес, 61'), Хосе Хименес, Samuel Lino (Родриго Рикельме, 67') Валенсия: Диего Лопес, Георгий Мамардашвили, Уго Гильямон (Максимилиано Кофрие, 46'), Тьерри Корреа, Сесар Таррега, Кристьян Москера, Димитри Фулкье (Хесус Васкес Алькальде, 71'), Пепелу, Даниэль Гомес (Martin Tejon, 79'), Хави Герра (Херман Валера, 79'), Луис Риоха (Серхи Канос, 70') Предупреждения: Сесар Таррега (10'), Коке (25'), Уго Гильямон (32')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Атлетико» с 8 очками идет на пятом месте, а «Валенсия» (1) замыкает таблицу Примеры.

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