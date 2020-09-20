«Химки» будут искать нового тренера

Футбольный клубзаймется поиском нового наставника для команды и действующий тренерпокинет свой пост. Об этом заявил министр спорта Московской области

«Результат неудовлетворительный, завтра примем решение относительно сотрудничества и с тренерским штабом, и со спортивным директором, потому что все те решения по усилению команды, которые он принимал, ее не усилили, а наоборот, ослабили.

Мы думали, что Гунько сможет расти в "Химках", но не получилось. Будем искать опытного тренера.

У нас нет времени экспериментировать. Четверть чемпионата уже прошла, и мы заложники ситуации. Задачу с клуба никто не снимал — это десятое-двенадцатое место, как и говорилось изначально. Ничего страшного нет», — заявил терюшков.

Напомним, что в прошлом туре РПЛ «Химки» разгромно проиграли «Краснодару» со счетом 2:7. 0