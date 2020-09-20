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    «Химки» будут искать нового тренера

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    Футбольный клуб «Химки» займется поиском нового наставника для команды и действующий тренер Дмитрий Гунько покинет свой пост. Об этом заявил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

    Дмитрий Гунько
    Дмитрий Гунько

    «Результат неудовлетворительный, завтра примем решение относительно сотрудничества и с тренерским штабом, и со спортивным директором, потому что все те решения по усилению команды, которые он принимал, ее не усилили, а наоборот, ослабили.

    Мы думали, что Гунько сможет расти в "Химках", но не получилось. Будем искать опытного тренера.

    У нас нет времени экспериментировать. Четверть чемпионата уже прошла, и мы заложники ситуации. Задачу с клуба никто не снимал — это десятое-двенадцатое место, как и говорилось изначально. Ничего страшного нет», — заявил терюшков.

    Напомним, что в прошлом туре РПЛ «Химки» разгромно проиграли «Краснодару» со счетом 2:7. 0

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