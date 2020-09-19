СКА-Хабаровск — Балтика: смотреть онлайн, прямая трансляция (19.09.2020)

В 08:00 в очередном туре ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Балтика» — «СКА-Хабаровск» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «СКА-Хабаровск» — «Балтика». Коэффициент ставки — 1.69.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «СКА-Хабаровск»).

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