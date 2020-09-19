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    В Хабаровске с голами будет туго?

    «СКА-Хабаровск» — «Балтика». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч ФНЛ 19 сентября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «СКА-Хабаровск» — «Балтика»
    «СКА-Хабаровск»
    19 сентября в 10-м туре розыгрыша ФНЛ «СКА-Хабаровск» на своем поле сыграет с калининградской «Балтикой». Начало игры — в 08:00 по мск. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Балтика».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 19 Сентября 2020 года
    СКА-Хабаровск
  • Хабаровск
    •  СКА-Хабаровск 08:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.97
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 3.80
  • Ставка!
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    «СКА-Хабаровск»

    Перед стартом 10-го тура ФНЛ «СКА-Хабаровск» с 15 зачетными пунктами находится на десятой позиции, отставая от зоны плей-офф всего на два очка.

    Дальневосточники в этом первенстве играют пока бескомпромиссно, выиграв пять встреч при четырех поражениях.

    В минувшем туре «армейцы» проиграли на выезде дублю «Краснодара» со счетом 2:4, а перед этим они провели пять матчей подряд на своей арене.

    В этих встречах «СКА-Хабаровск» добыл четыре виктории при одном проигрыше. Одолеть удалось «Акрон» (2:0), «Шинник» (2:1), «Факел» и «Волгарь» (по 1:0). Фиаско было от московского «Торпедо» — 2:4.

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    • В родных стенах в текущем первенстве дальневосточники выиграли четыре игры при одном поражении, разница мячей — 8:5.

    «Балтика»

    «Балтика» с 17 набранными очками идет на пятой позиции в турнирной таблице ФНЛ, отставая на два пункта от второй строки.

    Калининградцы в отрезке последних четырех матчей первенства чередуют победы с поражениями. Начали они эту серию с выигрыша дома 1:0 над «Акроном».

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    Затем состоялось выездное фиаско от «Краснодара-2» (1:3), после чего «балтийцы» в Москве одолели дубль «Спартака» (2:0) и в минувшем туре в родных стенах оказались слабей «Велеса» (1:2).

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    • «Балтика» вне родных стен в текущем розыгрыше ФНЛ дважды победила, дважды сыграла вничью и раз уступила, разница мячей — 5:4.

    В минувшем сезоне эти коллективы обменялись домашними викториями — 2:0 и 0:1.

    Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Балтика»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «СКА-Хабаровск» — 2.05, победа «Балтики» — 3.55, ничья — 3.44.

    За последние 11 очных противостояний только один матч закончился на «больше». От грядущей игры тоже не ждем феерии забитых мячей. Наши прогноз и ставка — ТМ 2,5. 0

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    «СКА-Хабаровск» — «Балтика». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч ФНЛ 19 сентября 2020 года. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Балтика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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