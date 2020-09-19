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    «Эвертон» дома крупно обыграл «Вест Бромвич»

    «Эвертон» — «Вест Бромвич»: счет матча 5:2, обзор голов

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    «Эвертон» на своем поле во втором туре АПЛ разгромил «Вест Бромвич» со счетом 5:2 (2:1).

    Хамес Родригес (в центре)
    Хамес Родригес (в центре)

    У хозяев хет-трик на свой счет записал 23-летний нападающий Доминик Калверт-Льюин. Кроме того, дебютный гол за «ирисок» оформил колумбийский новичок ливерпульцев Хамес Родригес. Также он отдал голевую передачу. Еще один гол провел Майкл Кин.

    За проигравших забитыми мячами отметились Грэйди Дианган и Матеус Перрейра.

    Отметим, что с конце первого тайма «Вест Бромвич» играл в меньшинстве после удаления Киэрана Гиббса. В перерыве также был удален главный тренер «дроздов» Славен Билич.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Эвертон — Вест Бромвич 5:2
    Голы: 0:1 Грэйди Диангана (10'), 1:1 Доминик Калверт-Льюин (31'), 2:1 Хамес Родригес (45'), 2:2 Матеус Перейра (47'), 3:2 Майкл Кин (54'), 4:2 Доминик Калверт-Льюин (62'), 5:2 Доминик Калверт-Льюин (66') Эвертон: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Лука Динь, Йерри Мина, Шеймус Коулман, Аллан, Abdoulaye Doucoure (Гилфи Сигурдссон, 65'), Андре Гомеш, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин (Алекс Айуоби, 71'), Хамес Родригес (Мойзе Кин, 78') Вест Бромвич: Сэм Джонстон, Дарнелл Ферлонг, Киран Гиббз, Кайл Бартли, Адесево Аджайи, Dara O'Shea, Джейк Ливермор, Грэйди Диангана (Кайл Эдвардс, 71'), Матеус Перейра (Мэтт Филлипс, 71'), Ромен Сойерс (Sam Field, 75'), Каллум Робинсон Предупреждение: Abdoulaye Doucoure (16') Удаление: Киран Гиббз (45')

    «Эвертон» набрал шесть очков и вышел на первое место в АПЛ. На счету «Вест Бромвича» ноль очков и последнее место. 0

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