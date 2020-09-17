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    «Вулверхэмптон» выбыл из Кубка английской лиги

    «Вулверхэмптон» — «Сток Сити»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Вулверхэмптон Сток Сити

    «Вулверхэмптон»     потерпел поражение от «Сток Сити» в домашнем матче второго раунда Кубка английской лиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Вулверхэмптоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

    Единственный гол на 87-й минуте забил Джейкоб Браун.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Вулверхэмптон — Сток Сити 0:1
    Гол: 0:1 Jacob Brown (86') Предупреждение: (53')

    Соперником «Сток Сити» в третьем раунде турнира станет «Джиллингем».

    В еще одном матче «Бернли» обыграл «Шеффилд Юнайтед». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии 11-метровых ударов точнее были игроки «Бернли» — 5:4.

    Футбол. Англия. Кубок Лиги
    Бёрнли — Шеффилд Юнайтед 1:1
    Голы: 0:1 Дэвид Макголдрик (4'), 1:1 Матей Выдра (67')

    Далее «Бернли» ждет встреча с «Миллуоллом». 0

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