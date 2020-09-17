«Вулверхэмптон» — «Сток Сити»: счет матча 0:1, обзор гола

«Вулверхэмптон» потерпел поражение от «Сток Сити» в домашнем матче второго раунда Кубка английской лиги.
Фрагмент матча
globallookpress.com
Встреча, которая прошла в Вулверхэмптоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 87-й минуте забил Джейкоб Браун.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Вулверхэмптон — Сток Сити 0:1
Гол: 0:1 Jacob Brown (86') Предупреждение: (53')
Соперником «Сток Сити» в третьем раунде турнира станет «Джиллингем».
В еще одном матче «Бернли» обыграл «Шеффилд Юнайтед». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии 11-метровых ударов точнее были игроки «Бернли» — 5:4.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Бёрнли — Шеффилд Юнайтед 1:1
Голы: 0:1 Дэвид Макголдрик (4'), 1:1 Матей Выдра (67')
Далее «Бернли» ждет встреча с «Миллуоллом». 0