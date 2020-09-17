«Вулверхэмптон» — «Сток Сити»: счет матча 0:1, обзор гола

потерпел поражение отв домашнем матче второго раунда Кубка английской лиги.

Встреча, которая прошла в Вулверхэмптоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 87-й минуте забил Джейкоб Браун.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Вулверхэмптон — Сток Сити 0:1 Гол: 0:1 Jacob Brown (86') Предупреждение: (53')

Соперником «Сток Сити» в третьем раунде турнира станет «Джиллингем».

В еще одном матче «Бернли» обыграл «Шеффилд Юнайтед». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. В серии 11-метровых ударов точнее были игроки «Бернли» — 5:4.

Футбол. Англия. Кубок Лиги Бёрнли — Шеффилд Юнайтед 1:1 Голы: 0:1 Дэвид Макголдрик (4'), 1:1 Матей Выдра (67')

Далее «Бернли» ждет встреча с «Миллуоллом». 0