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    «Динамо» объявило об уходе Шунича

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    «Динамо» на своем официальном сайте объявило об уходе из команды защитника Тони Шунича.

    Тони Шунич
    Тони Шунич

    Футболист сборной Боснии и Герцеговины продолжит карьеру в китайском клубе «Бэйцзин Гоань».

    «Было сложно принимать такое решение. Тут мне все нравится, здесь я чувствую себя комфортно. Но я вижу ситуацию, вижу, что клуб больше смотрит на молодых игроков.

    Думаю, что мне пришлось бы сложно. Хочу поблагодарить и руководство, и команду за то, что пошли мне навстречу», — заявил защитник.

    Шунич пришел в «Динамо» летом 2017 года и сразу стал игроком стартового состава. Во всех турнирах он провел 79 матчей и забил 5 мячей. 0

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