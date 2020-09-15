«Динамо» объявило об уходе Шунича

«Динамо» на своем официальном сайте объявило об уходе из команды защитника

Футболист сборной Боснии и Герцеговины продолжит карьеру в китайском клубе «Бэйцзин Гоань».

«Было сложно принимать такое решение. Тут мне все нравится, здесь я чувствую себя комфортно. Но я вижу ситуацию, вижу, что клуб больше смотрит на молодых игроков.

Думаю, что мне пришлось бы сложно. Хочу поблагодарить и руководство, и команду за то, что пошли мне навстречу», — заявил защитник.

Шунич пришел в «Динамо» летом 2017 года и сразу стал игроком стартового состава. Во всех турнирах он провел 79 матчей и забил 5 мячей. 0