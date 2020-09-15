Манджукич откажется от предложения «Локомотива» и перейдет в «Фенербахче»

Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Хорватии, скорее всего, откажется от возможности продолжить карьеру в

На прошлой неделе стало известно, что 34-летний хорват согласовал с «Локомотивом» контракт на 2,7 миллиона евро за сезон.

Как сообщает турецкий журналист Экрем Конур, Манджукич получил более выгодное предложение от «Фенербахче».

Стамбульский клуб готов платить финалисту ЧМ-2018 3,5 миллиона евро в год. Кроме того, «Фенербахче» заплатит Манджукичу подъемные.

Последним клубом Манджукича был катарский «Аль-Духайль», откуда он ушел летом этого года. Хорват также известен по выступлениям за «Динамо» (Загреб), «Вольфсбург», мадридский «Атлетико» и «Баварию». В его активе 33 гола в 89 матчах за сборную Хорватии. 0