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    Манджукич откажется от предложения «Локомотива» и перейдет в «Фенербахче»

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    Бывший нападающий «Ювентуса» и сборной Хорватии Марио Манджукич, скорее всего, откажется от возможности продолжить карьеру в «Локомотиве».

    Марио Манджукич
    Марио Манджукич

    На прошлой неделе стало известно, что 34-летний хорват согласовал с «Локомотивом» контракт на 2,7 миллиона евро за сезон.

    Как сообщает турецкий журналист Экрем Конур, Манджукич получил более выгодное предложение от «Фенербахче».

  • «Локомотив» и Манджукич согласовали зарплату
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    • Стамбульский клуб готов платить финалисту ЧМ-2018 3,5 миллиона евро в год. Кроме того, «Фенербахче» заплатит Манджукичу подъемные.

    Последним клубом Манджукича был катарский «Аль-Духайль», откуда он ушел летом этого года. Хорват также известен по выступлениям за «Динамо» (Загреб), «Вольфсбург», мадридский «Атлетико» и «Баварию». В его активе 33 гола в 89 матчах за сборную Хорватии. 0

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