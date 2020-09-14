«Зенит» — «Арсенал»: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче на 25-й минуте открыли хозяева. Круговой протащил мяч до штрафной «Арсенала» и зарядил с левой — Нигматулин отбил перед собой — Мостовой из вратарской добавил под перекладину.
Спустя пять минут Малком сделал передачу в центр штрафной гостей, где Дзюба выдержал линию офсайда, а далее после изящной паузы отправил мяч в нижний угол ворот.
На 60-й минуте «Арсенал» отквитал один мяч. Ковалёв принял передачу у левого края чужой штрафной, чуть ушёл в центр и классным ударом закрутил мяч под дальнюю штангу ворот «Зенита».
А на 88-й минуте питерцы вышли в быструю атаку, Круговой сделал передачу к левому краю штрафной, Жирков отдал к вратарской, откуда Ерохин в касание закатил мяч в дальний угол ворот «Арсенала».
Благодаря этой победе подопечные Сергея Семака вновь возглавили турнирную таблицу РПЛ, набрав 17 очков. «Арсенал» остался на 14-й строчке с пятью очками.
В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях против «Урала», а тульский клуб примет у себя «Сочи». 0