«Зенит» — «Арсенал»: счет матча 3:1, обзор голов

Питерскийодержал домашнюю победу над тульским(3:1) в матче 7-го тура чемпионата России.

Счет в матче на 25-й минуте открыли хозяева. Круговой протащил мяч до штрафной «Арсенала» и зарядил с левой — Нигматулин отбил перед собой — Мостовой из вратарской добавил под перекладину.

Спустя пять минут Малком сделал передачу в центр штрафной гостей, где Дзюба выдержал линию офсайда, а далее после изящной паузы отправил мяч в нижний угол ворот.

На 60-й минуте «Арсенал» отквитал один мяч. Ковалёв принял передачу у левого края чужой штрафной, чуть ушёл в центр и классным ударом закрутил мяч под дальнюю штангу ворот «Зенита».

А на 88-й минуте питерцы вышли в быструю атаку, Круговой сделал передачу к левому краю штрафной, Жирков отдал к вратарской, откуда Ерохин в касание закатил мяч в дальний угол ворот «Арсенала».

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Арсенал Тула 3:1 Голы: 1:0 Андрей Мостовой (25'), 2:0 Артём Дзюба (31'), 2:1 Юрий Ковалев (60'), 3:1 Магомед Оздоев (86') Зенит: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Данил Круговой, Деян Ловрен, Вячеслав Караваев (Denis Terentyev, 90'), Вильмар Барриос, Малком (Александр Ерохин, 84'), Андрей Мостовой (Aleksei Sutormin, 84'), Магомед Оздоев, Сердар Азмун (Юрий Жирков, 76'), Артём Дзюба (Эмилиано Ариэль Ригони, 90') Арсенал Тула: Артур Нигматуллин, Роберт Бауэр, Тарас Бурлак, Максим Беляев, Валерий Громыко (Владислав Пантелеев, 57'), Кингз Кангва, Георги Костадинов, Даниил Хлусевич (Artem Sokol, 57'), Эванс Кангва, Сергей Ткачёв (Роман Минаев, 89'), Юрий Ковалев Предупреждения: Тарас Бурлак (21'), Вильмар Барриос (37'), Даниил Хлусевич (45'), Сергей Ткачёв (79')

Благодаря этой победе подопечные Сергея Семака вновь возглавили турнирную таблицу РПЛ, набрав 17 очков. «Арсенал» остался на 14-й строчке с пятью очками.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях против «Урала», а тульский клуб примет у себя «Сочи». 0