«Ротор» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Краснодаром»

на своем официальном сайте сообщил, что вернет болельщикам деньги за билеты на матч седьмого тура РПЛ против

Отмечается, что возврат средств будет осуществляться только в онлайн-режиме и пройдет по упрощенной схеме.

Напомним, матч «Ротор» — «Краснодар» был отменен из-за вспышки коронавируса в волгоградском клубе.

Уважаемые болельщики!

Клуб и https://t.co/gLOHXb8nWT пришли к договоренности об оперативном возврате средств за билеты на несостоявшийся матч «Ротор» — «Краснодар».

Оформить запрос на возврат средств можно только в онлайн-режиме. Будет действовать упрощенная схема возврата. pic.twitter.com/ZmEEP2fkXG — CК «Ротор» (@RotorOfficial) September 14, 2020

После шести проведенных туров «Ротор» с двумя набранными очками замыкает турнирную таблицу чемпионата. Следующий матч волгоградцы должны провести 19 сентября, в гостях против «Ростова».

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