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    «Ротор» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Краснодаром»

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    «Ротор» на своем официальном сайте сообщил, что вернет болельщикам деньги за билеты на матч седьмого тура РПЛ против «Краснодара».

    Игрок «Ротора»
    Игрок «Ротора»

    Отмечается, что возврат средств будет осуществляться только в онлайн-режиме и пройдет по упрощенной схеме.

    Напомним, матч «Ротор» — «Краснодар» был отменен из-за вспышки коронавируса в волгоградском клубе.

    После шести проведенных туров «Ротор» с двумя набранными очками замыкает турнирную таблицу чемпионата. Следующий матч волгоградцы должны провести 19 сентября, в гостях против «Ростова».

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