Хацкевич: «Ротор» готов играть. Может, «Краснодар» не готов?

Главный тренер «Ротора»заявил, что волгоградский клуб был готов выйти на матч 7-го тура РПЛ против13 сентября.

Напомним, встреча была отменена из-за вспышки коронавируса в «Роторе» — десять человек сдали положительные тесты на COVID-19.

«Футболисты, которые 2 дня назад сдали тесты, они были изолированы.

В воскресенье утром мы прошли тестирование и у 16-ти футболистов, которые готовились к игре, отрицательные результаты.

"Ротор" готов играть. Может, "Краснодар" не готов?» — сказал Хацкевич в эфире «Матч ТВ».

В турнирной таблице чемпионата России «Ротор» занимает последнее место среди 16-ти команд, имея в своем активе два очка. «Краснодар» имеет восемь очков и идет 11-м. 0