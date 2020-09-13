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    Хацкевич: «Ротор» готов играть. Может, «Краснодар» не готов?

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    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич заявил, что волгоградский клуб был готов выйти на матч 7-го тура РПЛ против «Краснодара» 13 сентября.

    Александр Хацкевич
    Александр Хацкевич

    Напомним, встреча была отменена из-за вспышки коронавируса в «Роторе» — десять человек сдали положительные тесты на COVID-19.

    «Футболисты, которые 2 дня назад сдали тесты, они были изолированы.

    В воскресенье утром мы прошли тестирование и у 16-ти футболистов, которые готовились к игре, отрицательные результаты.

    "Ротор" готов играть. Может, "Краснодар" не готов?» — сказал Хацкевич в эфире «Матч ТВ».

    В турнирной таблице чемпионата России «Ротор» занимает последнее место среди 16-ти команд, имея в своем активе два очка. «Краснодар» имеет восемь очков и идет 11-м. 0

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