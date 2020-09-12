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    Погба вылечился от коронавируса и вернулся к тренировкам

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    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба возобновил тренировки с командой, сообщает пресс-служба клуба. 27-летний француз провел две недели на карантине из-за положительного теста на Covid-19.

    Поль Погба
    Поль Погба

    «Поль пропустил несколько тренировок из-за болезни, но ему никогда не требуется много времени, чтобы набрать форму. Погба много трудился, чтобы как можно скорее вернуться на поле. Он должен быть готов к следующим выходным», — передает слова главного тренера команды Уле Гуннара Сульшера издание Sky Sports.

    Напомним, что встреча 1-го тура английской Премьер-лиги между «Бtрнли» и «Манчестер Юнайтед», которая должна была состояться сегодня, 12 сентября, перенесена на более поздний срок.

    Таким образом, свою первую игру в АПЛ манкунианцы проведут во 2-м туре АПЛ в домашнем матче с «Кристал Пэлас» 19 сентября. 0

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