Верратти раскритиковал календарь чемпионата Франции

Полузащитник «Пари Сен-Жермен»раскритиковал календарь чемпионата Франции после гостевого поражения от «Ланса» (0:1).

«ПСЖ» впервые с 2011 года проиграл в стартовом туре Лиге 1.

«Думаю, здесь сразу несколько факторов, почему так произошло. Могу точно сказать, что мы сделали все, что могли. Пока что это наш максимум.

Глупо требовать большего всего лишь после одной недели тренировок. Я видел, какими уставшими парни возвращались в раздевалку.

Очень странный календарь. Как можно было поставить наш первый матч в чемпионате на день финала Лиги чемпионов...Это странно. И такое возможно только во французском футболе.

Многие наши футболисты не могли играть из-за коронавируса. Дракслеру пришлось приостановить тренировки, у нас было много молодежи.

Теперь через три дня будет точно такой же бред. Но против "Марселя" нужно показать гораздо больше, этот матч очень принципиален для болельщиков», — приводит слова Верратти France Football.

Матч «ПСЖ» — «Марсель» состоится в воскресенье, 13 сентября. 0