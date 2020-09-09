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    Дебютант Серии А подписал голкипера ПСВ

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    «Специя» на своем официальном сайте объявила о трансфере голкипера ПСВ Йеруна Зута.

    Йерун Зут
    Йерун Зут

    Итальянский клуб заключил с 29-летним футболистом контракт на два сезона. По данным transfermarkt, стоимость сделки составила 1,5 миллиона евро.

    Напомним, «Специя» по итогам прошлого сезона впервые за свою 113-летнюю историю пробилась в высший итальянский дивизион.

    Зут является воспитанником ПСВ, а за основную команду клуба выступал с 2011 года. В сборную Нидерландов вызывается с 2015 года. В минувшей кампании, вторую часть которой он провел в аренде в «Утрехте», голкипер принял участие в 18 матчах Эредивизии и пропустил 23 мяча. 0

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