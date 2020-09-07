«Ротор» взял в аренду бразильского форварда

взял в аренду бразильского нападающего, сообщает сайт клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.

Фламарион является воспитанником «Палмейраса». До 19 лет он выступал за молодежную команду из Сан-Паулу, затем перебрался в черногорский клуб «Ловчен», а спустя полгода подписал контракт с батумским «Динамо».

В прошлом году был признан лучшим игроком чемпионата Грузии, проведя 30 матчей и забив 17 голов. В этом сезоне сыграл восемь матчей и отметился четырьмя забитыми мячами.

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