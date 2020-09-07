«Ротор» взял в аренду бразильского форварда
globallookpress.com
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Фламарион является воспитанником «Палмейраса». До 19 лет он выступал за молодежную команду из Сан-Паулу, затем перебрался в черногорский клуб «Ловчен», а спустя полгода подписал контракт с батумским «Динамо».
Джовино перешел в «Ротор» на правах арендыhttps://t.co/FlZS8eSZ6v— CК «Ротор» (@RotorOfficial) September 7, 2020
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.#ЗаРотор #РубисьЗаРотор pic.twitter.com/X4SIy1RqsC
В прошлом году был признан лучшим игроком чемпионата Грузии, проведя 30 матчей и забив 17 голов. В этом сезоне сыграл восемь матчей и отметился четырьмя забитыми мячами.