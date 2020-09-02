«Урал» усилился хавбеком «Црвены Звезды»

Полузащитникперешел в. Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».

27-летний серб подписан контракт с клубом из Екатеринбурга сроком на три года.

«Я здесь как дома, до этого три года играл в "Амкаре". Здесь очень много друзей. Слушал много об "Урале". Когда появилось предложение, я сразу согласился. Очень хотел вернуться в Россию. Позвонил своему бывшему тренеру Гаджи Гаджиеву, который много хорошего сказал о команде и людях в ней. Поэтому я здесь.

Смотрел каждую игру. У "Урала" характерная команда. Надеюсь, болельщики в скором времени вернутся на стадион, чтобы поддерживать команду. Думаю, на домашнем стадионе будем проводить хорошие команды и набирать много очков», — сказал Йовичич. 0