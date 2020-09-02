ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная Португалии — первый победитель Лиги НацийВозвращение международного футбола. Что надо знать о Лиге наций-2020/21
  • 11:24
    • «Урал» усилился хавбеком «Црвены Звезды»
  • 11:09
    • Хаверц прошел медобследование в «Челси»
  • 00:50
    • Источник: Месси согласовал с владельцами «Ман Сити» контракт на 700 млн евро
  • 00:23
    • Источник: Тиль вылетел в Германию для перехода во «Фрайбург»
  • 21:55
    • Гасперини: Миранчук имеет большую ценность для «Аталанты»
    Все новости спорта

    «Урал» усилился хавбеком «Црвены Звезды»

    Футбол Трансферы Футбол России РПЛ Урал Црвена Звезда Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Полузащитник «Црвены Звезды» Бранко Йовичич перешел в «Урал». Об этом сообщает пресс-служба «шмелей».

    Бранко Йовичич
    Бранко Йовичич

    27-летний серб подписан контракт с клубом из Екатеринбурга сроком на три года.

    «Я здесь как дома, до этого три года играл в "Амкаре". Здесь очень много друзей. Слушал много об "Урале". Когда появилось предложение, я сразу согласился. Очень хотел вернуться в Россию. Позвонил своему бывшему тренеру Гаджи Гаджиеву, который много хорошего сказал о команде и людях в ней. Поэтому я здесь.

    Смотрел каждую игру. У "Урала" характерная команда. Надеюсь, болельщики в скором времени вернутся на стадион, чтобы поддерживать команду. Думаю, на домашнем стадионе будем проводить хорошие команды и набирать много очков», — сказал Йовичич. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Ак Барс» с крепкой защитой ЦСКА?
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Циципас уничтожит очередного соперника?
  • Циципас — Кресси. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Сможет ли Джорджи воспользоваться проблемами Осаки?
  • Осака — Джорджи. Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    7.10
  • Экспресс дня 2 сентября
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Циципас — Кресси
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Осака — Джорджи
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Атланта Юнайтед — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сан-Хосе Эрткуэйкс
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Турция — Венгрия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  3.10
  • Прогноз на матч Болгария — Ирландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры