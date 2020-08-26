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    Тедеско: Рады увезти три очка из Волгограда, спасибо Максименко

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    Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал выездную победу своей команды в матче пятого тура чемпионата России против «Ротора» (1:0).

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Непростая игра. Особенно сложной выдалась концовка. Мы сами виноваты, потому что в таких матчах нужно забивать второй мяч.

    Соперник при отличной поддержке трибун стал рисковать, пошел вперед большими силами. Тем не менее мы победили и рады увезти отсюда три очка.

    Прогресс есть в том, как ребята видят зоны, взаимодействуют в центре поля. Это позволяет нам гибко атаковать, но нужно использовать свои моменты.

    В концовке мы уже не успевали контрпрессинговать после потерь. И спасибо Максименко, который несколько раз нас выручил.

    Была ли заготовка под "Ротор" подавать угловые на дальнюю штангу? Да, это было одной из установок.

    "Ротор" обороняется зонно, и такими подачами мы заставляем соперника пятиться назад. Это мешает сильно вынести мяч из штрафной.

    В обороне мы могли сыграть лучше во втором тайме. Важно было возвращаться в свои позиции после собственных атак, но это не всегда удавалось», — цитирует пресс-конференцию Тедеско официальный сайт «Спартака». 0

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