Тедеско: Рады увезти три очка из Волгограда, спасибо Максименко

Главный тренер московского «Спартака»прокомментировал выездную победу своей команды в матче пятого тура чемпионата России против(1:0).

«Непростая игра. Особенно сложной выдалась концовка. Мы сами виноваты, потому что в таких матчах нужно забивать второй мяч.

Соперник при отличной поддержке трибун стал рисковать, пошел вперед большими силами. Тем не менее мы победили и рады увезти отсюда три очка.

Прогресс есть в том, как ребята видят зоны, взаимодействуют в центре поля. Это позволяет нам гибко атаковать, но нужно использовать свои моменты.

В концовке мы уже не успевали контрпрессинговать после потерь. И спасибо Максименко, который несколько раз нас выручил.

Была ли заготовка под "Ротор" подавать угловые на дальнюю штангу? Да, это было одной из установок.

"Ротор" обороняется зонно, и такими подачами мы заставляем соперника пятиться назад. Это мешает сильно вынести мяч из штрафной.

В обороне мы могли сыграть лучше во втором тайме. Важно было возвращаться в свои позиции после собственных атак, но это не всегда удавалось», — цитирует пресс-конференцию Тедеско официальный сайт «Спартака». 0