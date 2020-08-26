Доменико Тедеско
fcsm_official
Автором забитого мяча стал Зелимхан Бакаев. Он реализовал пенальти, назначенный за фол против форварда Александра Соболева.
«Спартак» набирает 11 очков и выходит на второе место. «Ротор» по-прежнему последний. У команды один набранный балл.
РПЛ. 5 тур
«Ротор» — «Спартак» — 0:1
Голы: 0:1 — 55, пенальти Бакаев«Ротор»: Довбня, Гогуа, Манучарян (Султонов, 78), Байрыев, Кверквелия, Давиташвили, Серченков (Жигулев, 61), Алейник (Песегов, 78), Макаров (Кожемякин, 81), Степанов, Муллин«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Умяров (Тил, 90), Бакаев (Глушенков, 77), Соболев, Ларссон (Ещенко, 82)Предупреждения: Бакаев (5), Макаров (28), Кверквелия (53), Зобнин (65), Байрыев (66), Гогуа (72), Ещенко (90), Соболев (90), Максименко (90)