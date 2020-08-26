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    • «Спартак» одержал минимальную победу над «Ротором»
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    «Спартак» одержал минимальную победу над «Ротором»

    «Ротор» — «Спартак»: 0:1

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    В 5 туре РПЛ «Спартак» на выезде переиграл «Ротор», забив один единственный гол.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    Автором забитого мяча стал Зелимхан Бакаев. Он реализовал пенальти, назначенный за фол против форварда Александра Соболева.

    «Спартак» набирает 11 очков и выходит на второе место. «Ротор» по-прежнему последний. У команды один набранный балл.

    РПЛ. 5 тур
    «Ротор» — «Спартак» — 0:1
    Голы: 0:1 — 55, пенальти Бакаев«Ротор»: Довбня, Гогуа, Манучарян (Султонов, 78), Байрыев, Кверквелия, Давиташвили, Серченков (Жигулев, 61), Алейник (Песегов, 78), Макаров (Кожемякин, 81), Степанов, Муллин«Спартак»: Максименко, Джикия, Жиго, Маслов, Айртон, Крал, Зобнин, Умяров (Тил, 90), Бакаев (Глушенков, 77), Соболев, Ларссон (Ещенко, 82)Предупреждения: Бакаев (5), Макаров (28), Кверквелия (53), Зобнин (65), Байрыев (66), Гогуа (72), Ещенко (90), Соболев (90), Максименко (90)
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