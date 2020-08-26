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    Хацкевич: Соболеву надо дать «Оскар» за артистизм

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    Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич прокомментировал результат матча 5-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1).

    Александр Хацкевич
    Александр Хацкевич

    «Неплохая игра. В первом тайме мы организованно оборонялись, все получалось. Во втором тайме мы играли более агрессивно, мы проигрывали, надо было идти в атаку, где-то раскрываться.

    Мы создавали моменты, но их мало создавать, надо реализовывать. "Спартак" очень хорош на быстром переходе, но у них есть проблемы в позиционном нападении.

    Мы же на сегодняшний момент не можем играть первым номером. Чтобы играть в контроль, надо взаимопонимание на более высоком уровне и исполнительское мастерство.

    Поэтому стараемся играть на контратаках. У нас нет ни одного форварда, и пока ситуация не меняется.

    На тех условиях, которые мы предлагаем нападающим, тяжело будет заполучить их. Нам в первую очередь нужно усиление атаки», — цитирует тренера «Ротора» «Р-Спорт».

    Единственный мяч забил с пенальти Зелимхан Бакаев (54-я минута). Одиннадцатиметровый удар был назначен за фол на Соболеве.

    «За то, как нырял Соболев, ему надо дать "Оскар" за артистизм», — сказал Хацкевич на пресс-конференции. 0

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