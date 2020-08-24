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    Смертин: В случае рецидива «Спартак» может быть наказан намного жестче

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    Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин прокомментировал решение Контрольного-дисциплинарного комитета (КДК) наказать болельщиков «Спартака» за оскорбления в адрес вратаря «Локомотива» Маринато Гилерме.

    Алексей Смертин
    Алексей Смертин

    В понедельник КДК РФС дисквалифицировал фанатскую трибуну красно-белых на один домашний матч. Также клуб должен выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

    «На матче система мониторинга РФС зафиксировала дискриминационные скандирования со стороны организованной группы болельщиков "Спартака".

    К сожалению, это уже не первый случай с болельщиками красно-белых, и надо понимать, что в случае рецидива наказание может быть намного жестче, чем закрытие одной трибуны и штраф.

    Подобное поведение неприемлемо не только на стадионе, но и в обществе в целом. А это уже пятый раз за три года.

    Многие зачастую услышат, что кричат 5-6 провокаторов и начинают повторять, не задумываясь, о чем речь и какие дальше будут последствия.

    А в итоге закрытие трибун, и страдают, в том числе, болельщики, которые умеют не только поддерживать свою команду, но и уважать соперника.

    Такие ситуации возникают из-за недостатка образования, и в данный момент РФС проводит активную работу с клубами в этом направлении, организует "Уроки футбола" для подрастающего поколения и поддерживает многочисленные социальные инициативы, направленные на противодействие дискриминации в обществе», — сказал Смертин «Р-Спорт».

    Ближайший домашний матч «Спартак» проведет 29 августа с тульским «Арсеналом» в рамках 6-го тура РПЛ. 0

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