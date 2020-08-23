Точилин: «Сочи» не хватало в опорную зону такого креативного игрока, как Попов

Глава селекционного отдела «Сочи»оценил переход полузащитникав команду.

Напомним, что 23 августа стало известно об обмене игроками между «Сочи» и «Ростовом» — полузащитник Ивелин Попов перешел в сочинский клуб, а форвард Дмитрий Полоз вернулся в состав ростовской команды.

«Мы однозначно рассчитываем, что для нас это будет действительно усиление.

Это точечное приобретение, потому что нам не хватало игрока именно в опорную зону и именно креативного.

Да, у нас есть Нобоа, но нужен был исполнитель такого же плана», — цитирует Точилина «Р-Спорт».

32-летний болгарин отыграл 44 матча в футболке «Ростова», забил девять мячей и отдал шесть результативных передач. 0