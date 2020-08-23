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    Точилин: «Сочи» не хватало в опорную зону такого креативного игрока, как Попов

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    Глава селекционного отдела «Сочи» Александр Точилин оценил переход полузащитника Ивелина Попова в команду.

    Ивелин Попов
    Ивелин Попов

    Напомним, что 23 августа стало известно об обмене игроками между «Сочи» и «Ростовом» — полузащитник Ивелин Попов перешел в сочинский клуб, а форвард Дмитрий Полоз вернулся в состав ростовской команды.

    «Мы однозначно рассчитываем, что для нас это будет действительно усиление.

    Это точечное приобретение, потому что нам не хватало игрока именно в опорную зону и именно креативного.

    Да, у нас есть Нобоа, но нужен был исполнитель такого же плана», — цитирует Точилина «Р-Спорт».

    32-летний болгарин отыграл 44 матча в футболке «Ростова», забил девять мячей и отдал шесть результативных передач. 0

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