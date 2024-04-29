В «МЮ» только три игрока входят в список неприкасаемых, остальных могут продать

Маркус Рэшфорд Фото: globallookpress.com
По информации The Telegraph, это касается даже таких футболистов, как Маркус Рэшфорд.
В список неприкасаемых в «МЮ» входят только три игрока — Расмус Хейлунн, Алехандро Гарначо и Кобби Мейну.
Также отмечается, что Рафаэль Варан, Брэндон Уильямс и Антони Марсьяль покинут «МЮ» в качестве свободных агентов.
Напомним, сообщалось, что «МЮ» планирует уволить Эрика тен Хага с поста главного тренера.
«МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 34 матчей.