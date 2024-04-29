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    Все новости спорта

    В «МЮ» только три игрока входят в список неприкасаемых, остальных могут продать

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    «Манчестер Юнайтед» этим летом готов продать почти всех игроков текущего состава.

    Маркус Рэшфорд
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    Маркус Рэшфорд

    По информации The Telegraph, это касается даже таких футболистов, как Маркус Рэшфорд.

    В список неприкасаемых в «МЮ» входят только три игрока — Расмус Хейлунн, Алехандро Гарначо и Кобби Мейну.

    Также отмечается, что Рафаэль Варан, Брэндон Уильямс и Антони Марсьяль покинут «МЮ» в качестве свободных агентов.

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    • Напомним, сообщалось, что «МЮ» планирует уволить Эрика тен Хага с поста главного тренера.

    Календарь и таблица АПЛ

    «МЮ» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 34 матчей.

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