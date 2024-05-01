«Пачука»
Турнирное положение: «Пачука» проводит нынешний сезон не столь успешно. Ныне она располагается на 7 месте чемпионата Мексики.
При этом «Пачука» в первой встрече с «Америкой» добыла ничью. Соперники обменялись забитыми мячами.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела добыть викторию. «Пачука» расписала мировую с «Мазатланом» (1:1).
Причем эта ничья стала для команды второй кряду. Правда, до того «Пачука» переиграла «Сантос Лагуну» (2:0).
Вот только оборона «Пачука» выглядит не лучшим образом. В 17 матчах мексиканского чемпионата она дала сбой 27 раз.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не столь уверенно. Однако выйти в финал она явно постарается!
Матчи против «Америки» складываются для «Пачуки» традиционно непросто. Из 5 последних поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать активно. «Пачука» постарается найти свои шансы у ворот оппонента.
«Америка»
Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит продуктивно. На данный момент она находится на 1 месте в таблице своего чемпионата.
Притом, что «Америка» в 17 матчах чемпионата добыла 35 очков. Проиграла команда всего лишь 2 раза.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда разжилась тремя очками. «Америка» переиграла «Пуэблу» (2:1).
Правда, чуть ранее команда уступила «Пумасу» (1:2). Да и отрыв от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.
А вот тылы команды надежны! В 17 поединках чемпионата Мексики «Америка» пропустила в свои ворота всего 12 раз.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Америка» выглядит не столь стабильно. Но на Кубок чемпионов КОНКАКАФ уж точно найдется мотивация.
Последняя победа над «Пачукой» случилась почти полгода назад. А вот в двух последних очных встречах команда по разу проиграла и сыграла вничью.
Притом, что «Америка» обладает крепким по именам составом. Да и ничья в первом матче явно не устроило, ведь преимущество команды было заметным.
Наверняка гости будут действовать первым номером. «Америка» максимально мотивирована воспользоваться проблемами оппонента в обороне.
Статистика для ставок
- «Пачука» не проигрывает в 3 матчах подряд
- «Америка» в среднем пропускает менее гола за матч
- Первый поединок завершился ничьей (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Америка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.03.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.09.
- 1.80Барселона — Валенсия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.90Бавария — Реал: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.12Ростов — Оренбург: прогноз и ставкаСегодня в 19:45
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Прогноз: «Америка» выглядит сильнее, к тому же прекрасно обороняется.
Соперники вряд ли будут особенно рисковать, да и номинальные гости смотрятся монолитнее.
Ставка: Победа «Америки» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее 3 мячей.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.09