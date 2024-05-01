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    «Америка» одолеет «Пачуку»

    «Пачука» — «Америка». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пачука» — «Америка»
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    «Америка»
    1 мая в 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Пачука» и «Америка». Начало игры — в 04:15 мск. «Пачука» — «Америка»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Пачука»

    Турнирное положение: «Пачука» проводит нынешний сезон не столь успешно. Ныне она располагается на 7 месте чемпионата Мексики.

    При этом «Пачука» в первой встрече с «Америкой» добыла ничью. Соперники обменялись забитыми мячами.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела добыть викторию. «Пачука» расписала мировую с «Мазатланом» (1:1).

    Причем эта ничья стала для команды второй кряду. Правда, до того «Пачука» переиграла «Сантос Лагуну» (2:0).

    Вот только оборона «Пачука» выглядит не лучшим образом. В 17 матчах мексиканского чемпионата она дала сбой 27 раз.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не столь уверенно. Однако выйти в финал она явно постарается!

    Матчи против «Америки» складываются для «Пачуки» традиционно непросто. Из 5 последних поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать активно. «Пачука» постарается найти свои шансы у ворот оппонента.

    «Америка»

    Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит продуктивно. На данный момент она находится на 1 месте в таблице своего чемпионата.

    Притом, что «Америка» в 17 матчах чемпионата добыла 35 очков. Проиграла команда всего лишь 2 раза.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем матче команда разжилась тремя очками. «Америка» переиграла «Пуэблу» (2:1).

    Правда, чуть ранее команда уступила «Пумасу» (1:2). Да и отрыв от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.

    А вот тылы команды надежны! В 17 поединках чемпионата Мексики «Америка» пропустила в свои ворота всего 12 раз.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Америка» выглядит не столь стабильно. Но на Кубок чемпионов КОНКАКАФ уж точно найдется мотивация.

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    Последняя победа над «Пачукой» случилась почти полгода назад. А вот в двух последних очных встречах команда по разу проиграла и сыграла вничью.

    Притом, что «Америка» обладает крепким по именам составом. Да и ничья в первом матче явно не устроило, ведь преимущество команды было заметным.

    Наверняка гости будут действовать первым номером. «Америка» максимально мотивирована воспользоваться проблемами оппонента в обороне.

    Статистика для ставок

    • «Пачука» не проигрывает в 3 матчах подряд

    • «Америка» в среднем пропускает менее гола за матч

    • Первый поединок завершился ничьей (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Америка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.03.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.09.

    Прогноз: «Америка» выглядит сильнее, к тому же прекрасно обороняется.

    Соперники вряд ли будут особенно рисковать, да и номинальные гости смотрятся монолитнее.

    Ставка: Победа «Америки» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее 3 мячей.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.09

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    Ставка и прогноз на матч «Пачука» — «Америка» с коэффициентом 2.25. Дата матча: 01.05.2024. Прогнозы на футбол. «Америка» одолеет «Пачуку»
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