1 мая в 1/2 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Пачука» и «Америка». Начало игры — в 04:15 мск. «Пачука» — «Америка»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Пачука»

Турнирное положение: «Пачука» проводит нынешний сезон не столь успешно. Ныне она располагается на 7 месте чемпионата Мексики.

При этом «Пачука» в первой встрече с «Америкой» добыла ничью. Соперники обменялись забитыми мячами.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не сумела добыть викторию. «Пачука» расписала мировую с «Мазатланом» (1:1).

Причем эта ничья стала для команды второй кряду. Правда, до того «Пачука» переиграла «Сантос Лагуну» (2:0).

Вот только оборона «Пачука» выглядит не лучшим образом. В 17 матчах мексиканского чемпионата она дала сбой 27 раз.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: На данном этапе команда выглядит не столь уверенно. Однако выйти в финал она явно постарается!

Матчи против «Америки» складываются для «Пачуки» традиционно непросто. Из 5 последних поединков соперники по 2 раза огорчили друг друга.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать активно. «Пачука» постарается найти свои шансы у ворот оппонента.

«Америка»

Турнирное положение: Эта команда нынешний сезон проводит продуктивно. На данный момент она находится на 1 месте в таблице своего чемпионата.

Притом, что «Америка» в 17 матчах чемпионата добыла 35 очков. Проиграла команда всего лишь 2 раза.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда разжилась тремя очками. «Америка» переиграла «Пуэблу» (2:1).

Правда, чуть ранее команда уступила «Пумасу» (1:2). Да и отрыв от ближайшего преследователя составляет всего 2 очка.

А вот тылы команды надежны! В 17 поединках чемпионата Мексики «Америка» пропустила в свои ворота всего 12 раз.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Америка» выглядит не столь стабильно. Но на Кубок чемпионов КОНКАКАФ уж точно найдется мотивация.

Последняя победа над «Пачукой» случилась почти полгода назад. А вот в двух последних очных встречах команда по разу проиграла и сыграла вничью.

Притом, что «Америка» обладает крепким по именам составом. Да и ничья в первом матче явно не устроило, ведь преимущество команды было заметным.

Наверняка гости будут действовать первым номером. «Америка» максимально мотивирована воспользоваться проблемами оппонента в обороне.

Статистика для ставок

«Пачука» не проигрывает в 3 матчах подряд

«Америка» в среднем пропускает менее гола за матч

Первый поединок завершился ничьей (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Америка» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.03.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.75 и 2.09.

Прогноз: «Америка» выглядит сильнее, к тому же прекрасно обороняется.

Соперники вряд ли будут особенно рисковать, да и номинальные гости смотрятся монолитнее.

Ставка: Победа «Америки» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют менее 3 мячей.

Ставка: ТМ 2.5 за 2.09