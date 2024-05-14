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    «Спартак» выйдет в суперфинал Кубка России, «Манчестер Сити» еще на шаг станет ближе к чемпионству

    Экспресс дня 14 мая. Ставки и прогнозы на футбол

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    Александр Соболев
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Кубке России, АПЛ и чемпионате Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Балтика» — «Спартак»

    Футбол. Кубок России

    «Балтика» вряд ли сейчас сильно обеспокоена Кубком России. Команде важно сохранить прописку в РПЛ. Однако ситуация у калининградцев очень непростая.

    Ранее в чемпионате России «Балтика» потерпела два поражения кряду. Клуб уступил «Уралу» (1:2) и московскому «Динамо» (2:3).

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» набрал отличную форму. При Владимире Слишковиче команда еще ни разу не уступала. К тому же, есть возможность завоевать Кубок России.

    25 ноября клубы уже встречались в Калининграде в рамках РПЛ. Тогда «Спартак» победил в гостях со счетом 2:0.

    Ставка: Проход «Спартака» за 1.57.

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Тоттенхэм» борется за попадание в Лигу чемпионов. Но с 13 апреля по 5 мая команда выдала ужасный отрезок. Клуб потерпел четыре поражения кряду.

    Лишь 11 мая серия была наконец-то прервана. «Тоттенхэм» дома победил «Бернли» со счетом 2:1. На данный момент команда идет на 5-м месте в таблице, набрав 63 очка.

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    «Манчестер Сити» находится в чемпионской гонке. У команды только один конкурент — «Арсенал». Если «горожане» выиграют оставшиеся до конца сезона матчи, то завоюют золотые медали.

    Букмекеры не сомневаются в победе «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы находится в великолепной форме. В предыдущих пяти матчах АПЛ «Сити» забил 15 голов. Атака в полном порядке.

    Ставка: Победа «Манчестер Сити» за 1.40.

    «Реал» Мадрид — «Алавес»

    Футбол. Чемпионат Испании

    Команда Карло Анчелотти уже выиграла золотые медали в Ла Лиге. Главная задача «Реала» — одержать победу в Лиге чемпионов. До трофея осталось сделать один шаг.

    Противостояние с дортмундской «Боруссией» состоится 1 июня в Лондоне. У «Реала» еще есть время. Но вряд ли на «Алавес» Карло Анчелотти выставит основной состав. Итальянец должен предоставить игровое время резервистам.

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  • 07/05/2024

    • «Алавес» находится на 11-м месте в таблице. Набрано 42 очка в 35 встречах. Команда спокойно доигрывает текущий сезон.

    С 21 апреля по 10 мая «Алавес» провел очень удачный отрезок. В четырех матчах были одержаны три победы. Ранее удалось одолеть «Атлетико», «Сельту» и «Валенсию». Также зафиксирована ничья с «Жироной».

    Ставка: Победа «Алавеса» с форой (+2.5) за 1.45.

    Общий коэффициент — 3.18.

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