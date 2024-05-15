ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тео ЭрнандесТрансферный дайджест. 7-13 мая Новак ДжоковичДжокович получил по голове и проиграл, Надаль узнал свой уровень, а Тим объявил о завершении карьеры Роберт Левандовский«Барселона» — «Реал Сосьедад» 2:0. Онлайн
    Все новости спорта

    «Ванкувер» одержит вторую победу подряд в Альберте?

    «Эдмонтон» — «Ванкувер». Ставка (к. 3.56), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 15 мая 2024 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Ванкувер Кэнакс Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Ванкувер»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ванкувер»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 15 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Эдмонтон» — «Ванкувер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Хоккей. Кубок Стэнли 15 Мая 2024 года

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
    •  Эдмонтон 04:30 Ванкувер

    Ванкувер

  • Кубок Стэнли
    •

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Опасения относительно «плюшевости» «Эдмонтона» постепенно начинают оправдываться, хотя с неоптимальным в плане состава «Ванкувером» все должно было быть иначе.

    Последние матчи: Макдэвид и Драйзайтль снова начали играть в одном звене и эффективность этого союза не принесла должных плодов в последнем матче серии.

    Травмированные игроки: Радует хотя бы тот факт, что пуст лазарет, и все игроки в полной боеготовности.

    Общий тонус клуба: Хозяевам льда отступать некуда и необходимо сравнивать счет в серии. Со счета 1:3 в серии уйти будет практически нереально.

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Нельзя сказать, что «Ванкуверу» даются легко и просто все матчи нынешнего плей-офф, но в серии с «Эдмонтоном» внезапно нашёлся «икс-фактор», которым стал третий вратарь клуба Артур Шилов.

    Все прогнозы на НХЛ

    Последние матчи: Голкипер спас свою команду от пары верных шайб в третьей игре серии, поэтому хоккеисты «Кэнакс» должны быть благодарны ему за оставление своего клуба в матче.

    Травмированные игроки: Тэтчер Демко продолжает лечиться от загадочной травмы, а у Пулмана серьезное повреждение головы.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Общий тонус клуба: В этом поединке гости не будут отказывать от своего хоккея, который приносит им необходимый профит в виде заброшенных шайб.

    Статистика для ставок

    • «Ванкувер» выиграл четыре последних гостевых поединка

    • «Эдмонтон» выиграл лишь один матч за семь очных встреч между клубами в этом сезоне

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.84, на гостей — 3.56.

    Прогноз: «Ванкувер» может забрать и вторую игру на территории своего соперника

    Альтернативный прогноз: Есть предчувствие, что в предстоящем поединке без овертайма не обойдется

    Ставка: П2 с коэффициентом 3.56.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.26
  • Прогноз на матч Колорадо — Даллас
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Даллас — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Табило — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Дордой — Абдыш-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Талант — Кыргызалтын
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ахал — Небитчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Зверев — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Ван — Вест Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Локомотив Ташкент — АГМК
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Дания — Норвегия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.04
  • Прогноз на матч Казахстан — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.49
  • Прогноз на матч ЦСКА Ереван — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Осасуна — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Балтика — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Эдмонтон» — «Ванкувер». В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 15 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Ванкувер» с коэффициентом 3.56.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры