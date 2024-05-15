В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 15 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. «Эдмонтон» — «Ванкувер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Опасения относительно «плюшевости» «Эдмонтона» постепенно начинают оправдываться, хотя с неоптимальным в плане состава «Ванкувером» все должно было быть иначе.

Последние матчи: Макдэвид и Драйзайтль снова начали играть в одном звене и эффективность этого союза не принесла должных плодов в последнем матче серии.

Травмированные игроки: Радует хотя бы тот факт, что пуст лазарет, и все игроки в полной боеготовности.

Общий тонус клуба: Хозяевам льда отступать некуда и необходимо сравнивать счет в серии. Со счета 1:3 в серии уйти будет практически нереально.

«Ванкувер»

Турнирное положение: Нельзя сказать, что «Ванкуверу» даются легко и просто все матчи нынешнего плей-офф, но в серии с «Эдмонтоном» внезапно нашёлся «икс-фактор», которым стал третий вратарь клуба Артур Шилов.

Все прогнозы на НХЛ

Последние матчи: Голкипер спас свою команду от пары верных шайб в третьей игре серии, поэтому хоккеисты «Кэнакс» должны быть благодарны ему за оставление своего клуба в матче.

Травмированные игроки: Тэтчер Демко продолжает лечиться от загадочной травмы, а у Пулмана серьезное повреждение головы.

Общий тонус клуба: В этом поединке гости не будут отказывать от своего хоккея, который приносит им необходимый профит в виде заброшенных шайб.

Статистика для ставок

«Ванкувер» выиграл четыре последних гостевых поединка

«Эдмонтон» выиграл лишь один матч за семь очных встреч между клубами в этом сезоне

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.84, на гостей — 3.56.

Прогноз: «Ванкувер» может забрать и вторую игру на территории своего соперника

Альтернативный прогноз: Есть предчувствие, что в предстоящем поединке без овертайма не обойдется

Ставка: П2 с коэффициентом 3.56.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 3.90.