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    «Нью-Йорк» сможет выйти вперёд в серии снова?

    «Нью-Йорк» — «Индиана». Ставка (к. 2.20) и прогноз на матч баскетбол, НБА, 15 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Индиана»
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    «Торонто» — «Нью-Йорк»
    В пятом матче 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» 15 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Нью-Йорк» — «Индиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    «Нью-Йорк»

    Путь в плей-офф: «Нью-Йорку» потребовалось шесть матчей, чтобы преодолеть «Филадельфию» в первом раунде плей-офф (4:2 — победа в серии). Впереди дуэль в битве за выход в полуфинал.

    Последние матчи: «Никсы» испытывают кадровые проблемы, а потому «Нью-Йорк» сдал в последних двух матчах против «Индианы», проиграв сначала со счётом 106:111, а затем с результатом 89:121.

    Не сыграют: Выбыли из игры 5 баскетболистов «Нью-Йорка»: с травмой плеча в лазарете находится Джулиус Рэндл, не смогут сыграть в предстоящем матче против «Индианы» Чарли Браун из-за сотрясения. А ещё у Дуэйна Вашингтона — травма колена. Не сможет помочь своей команде и хорватский форвард Боян Богданович, который получил травму ноги в одном из матчей против «Филадельфии» в рамках первого раунда плей-офф. С травмой лодыжки из строя выбыл Митчелл Робинсон.

    Все прогнозы на НБА

    Состояние команды: В строй команды вернулись два игрока: Джален Брансон, который восстановился после травмы ноги и О Джи Ануноби, у которого была травма подколенного сухожилия.

    «Индиана»

    Путь в плей-офф: «Индиана» в первом раунде плей-офф сражалась против «Милуоки». Соперникам потребовалось шесть матчей, чтобы определить победителя пары, который шагнёт в четвертьфинал турнира. «Иноходцы» добились победы со счётом 4:2.

    Все прогнозы на спорт

    Последние матчи: Команде из Индианаполиса удалось восстановить паритет в серии. Противостояние против «Нью-Йорка» для «Индианы» началось крайне неудачно, «иноходцы» проиграли в стартовых двух матчах. Затем команда одержала две победы, в четвёртой игре противостояния «Индиана» переиграла соперника со счётом 121:89. В составе победителей результативностью отметился лидер команды Тайриз Хэлибёртон, который набрал 20 очков, совершил 6 подборов и отдал 5 передач.

    Не сыграют: С трамвой плеча в лазарете команды по-прежнему остаётся Беннедикт Матурин.

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    Состояние команды: У Тайриза Хэлибёртона перед двумя домашними играми была травмирована спина, однако баскетболист смог найти в себе силы и вернуться на площадку, чтобы помочь «Индиане» сравнять счёт в серии против «Нью-Йорка».

    Статистика для ставок

    • В стартовых матчах серии «Нью-Йорк» обыграл «Индиану» (130:121, 121:117)

    • «Индиана» одержала в третьей и четвертой играх дуэли (121:89, 111:106)

    • «Нью-Йорк» против «Индианы», счёт в серии — 2:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Нью-Йорк» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.71. На победу «Индианы» — 2.20.

    ТБ 216.5 и ТМ 216.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

    Прогноз: Тайриз Хэлибёртон поймал победную волну, оправившись от травмы спины. Лидер «Индианы» может сыграть важную роль в выездной игре против «Нью-Йорка». Можно рискнуть в пользу гостевой команды.

    Ставка: Победа «Индианы» с коэффициентом 2.20.

    Прогноз: Есть альтернативный варинат, чтобы не рисковать в пользу «иноходцев», лучше сыграть на положительной форе команды из Индианаполиса.

    Ставка: Фора «Индианы» (+2.5) с коэффициентом 1.93.

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    «Нью-Йорк» — «Индиана». В пятом матче 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Индиану». Игра пройдет на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» 15 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Индиана» с коэффициентом 2.20.
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