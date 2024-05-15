В пятом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «Арене Амерант Банк» 15 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). «Флорида» — «Бостон»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Флорида»

Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Флорида» провела в компании лидеров, а закончила чемпионат на третьем месте в таблице Восточной конференции, набрав 110 очков.

Последние матчи: Свой новый плей-офф путь команда Пола Мориса начала с соперничества с «Тампой-Бэй», которое остановилось на матче №5 в Санрайзе, где хозяева одержали сокрушительную победу — 6:1.

В четвертьфинальном противостоянии «Флорида» проделала до безумия детальную работу над ошибками, и после поражения от «Бостона» в дебютной встрече (1:5) добилась трех убедительных побед подряд (6:1, 6:2, 3:2).

Все прогнозы на НХЛ

Не сыграют: В предстоящем матче «Флориде» не поможет Ник Казинс.

Состояние команды: Ни в одном матче с «Бостоном» из последних трех «Пантерз» не дали сопернику проявить себя должным образом в нападении, в то время как сами добились результата благодаря игре, основанной на высокой интенсивности у чужих ворот.

«Бостон»

Путь к плей-офф: На финише регулярного сезона массачусетский клуб опустился на четвертое место в таблице Востока, набрав 109 очков. Тем не менее разрыв между первой тройкой составил всего один балл.

Последние матчи: Все самые непредсказуемые и пикантные моменты кубкового раунда команда Джима Монтгомери ощутила уже в 1/8 финала, когда серия с «Торонто» дошла до седьмой игры, в которой победа была одержана в овертайме — 2:1 ОТ.

На фоне не очень убедительного соперничества с «Лифс» четвертьфинал «Бостон» начал бодро, разбив «Флориду» на ее льду — 5:1. Однако в трех следующих матчах «Брюинз» покидали каток исключительно в роли неудачников.

Не сыграют: Мэтт Пойтрас и Милан Лучич точно пропустят матч. Под вопросом участие Брэда Маршана.

Состояние команды: В трех предыдущих встречах количество бросковых попыток «Бостона» в створ ворот не доходило даже до 20. Команда Монтгомери уперлась в стену, пробить которую уже вряд ли сумеет.

Статистика для ставок

В девяти матчах из десяти последних на своем льду «Флорида» победила

В четырех встречах из предыдущих пяти «Пантерз» не пропускали больше двух голов

Минимум 6 голов было забито в сумме в восьми очных матчах из предыдущих девяти на катке «Флориды»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 1.81, ничья — в 4.73, а победа «Бостона» — в 3.99.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.

Прогноз: В очередном матче «Пантерз» выключили форвардов «Бостона» из игры и продавили его за счет своей активности впереди. Кажется, в Санрайзе видят своего соперника насквозь и не позволят ему добиться успеха на этой территории.

Ставка: «Флорида» победит с форой -1 за 2.01.

Прогноз: Почти во всех матчах серии команда Пола Мориса клала в ворота «Брюинз» от трех голов и более. Во встрече, которая может гарантировать выход в финал конференции, исключения вряд ли будут уместны.

Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3.5 за 2.15.