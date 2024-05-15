«Флорида»
Путь к плей-офф: Регулярный сезон «Флорида» провела в компании лидеров, а закончила чемпионат на третьем месте в таблице Восточной конференции, набрав 110 очков.
Последние матчи: Свой новый плей-офф путь команда Пола Мориса начала с соперничества с «Тампой-Бэй», которое остановилось на матче №5 в Санрайзе, где хозяева одержали сокрушительную победу — 6:1.
В четвертьфинальном противостоянии «Флорида» проделала до безумия детальную работу над ошибками, и после поражения от «Бостона» в дебютной встрече (1:5) добилась трех убедительных побед подряд (6:1, 6:2, 3:2).
Не сыграют: В предстоящем матче «Флориде» не поможет Ник Казинс.
Состояние команды: Ни в одном матче с «Бостоном» из последних трех «Пантерз» не дали сопернику проявить себя должным образом в нападении, в то время как сами добились результата благодаря игре, основанной на высокой интенсивности у чужих ворот.
«Бостон»
Путь к плей-офф: На финише регулярного сезона массачусетский клуб опустился на четвертое место в таблице Востока, набрав 109 очков. Тем не менее разрыв между первой тройкой составил всего один балл.
Последние матчи: Все самые непредсказуемые и пикантные моменты кубкового раунда команда Джима Монтгомери ощутила уже в 1/8 финала, когда серия с «Торонто» дошла до седьмой игры, в которой победа была одержана в овертайме — 2:1 ОТ.
На фоне не очень убедительного соперничества с «Лифс» четвертьфинал «Бостон» начал бодро, разбив «Флориду» на ее льду — 5:1. Однако в трех следующих матчах «Брюинз» покидали каток исключительно в роли неудачников.
Не сыграют: Мэтт Пойтрас и Милан Лучич точно пропустят матч. Под вопросом участие Брэда Маршана.
Состояние команды: В трех предыдущих встречах количество бросковых попыток «Бостона» в створ ворот не доходило даже до 20. Команда Монтгомери уперлась в стену, пробить которую уже вряд ли сумеет.
Статистика для ставок
- В девяти матчах из десяти последних на своем льду «Флорида» победила
- В четырех встречах из предыдущих пяти «Пантерз» не пропускали больше двух голов
- Минимум 6 голов было забито в сумме в восьми очных матчах из предыдущих девяти на катке «Флориды»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Флориды» оценивается букмекерами в 1.81, ничья — в 4.73, а победа «Бостона» — в 3.99.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.02, на тотал меньше 5.5 — за 1.92.
- 2.04Казахстан — Латвия: прогноз и ставкаЗавтра в 17:20
- 1.80Рейнджерс — Каролина: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.26Колорадо — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
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Прогноз: В очередном матче «Пантерз» выключили форвардов «Бостона» из игры и продавили его за счет своей активности впереди. Кажется, в Санрайзе видят своего соперника насквозь и не позволят ему добиться успеха на этой территории.
Ставка: «Флорида» победит с форой -1 за 2.01.
Прогноз: Почти во всех матчах серии команда Пола Мориса клала в ворота «Брюинз» от трех голов и более. Во встрече, которая может гарантировать выход в финал конференции, исключения вряд ли будут уместны.
Ставка: Индивидуальный тотал «Флориды» больше 3.5 за 2.15.