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    Сможет ли Гауфф обыграть Чжэн?

    Гауфф — Чжэн. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Риме 14 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Гауфф — Чжэн
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    Кори Гауфф
    Американка Кори Гауфф сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 21:30 мск. Гауфф — Чжэн: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Гауфф

    Кори начала турнир с победы над польской теннисисткой Магдаленой Фрех — 6:3, 6:3.

    В следующем раунде американка выиграла у Жаклин Кристиан — 6:1, 0:6, 6:3. Несмотря на конкретный провал во втором сете, ей все же удалось дожать румынку в решающей партии.

    После этого Гауфф одержала победу над Паулой Бадосой — 5:7, 6:4, 6:1. А здесь, по всей видимости, испанской теннисистке банально не хватило сил на третий сет.

    На недавнем «тысячнике» в Мадриде Гауфф легко прошла первые два раунда, но в 1/8 финала неожиданно проиграла Мэдисон Киз (6:7, 6:4, 4:6).

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    Также стоит отметить, что на турнире в Штутгарте Коко проиграла в четвертьфинале украинке Марте Костюк на решающем тай-брейке.

    Чжэн

    Циньвэнь в первом матче разгромила американку Шелби Роджерс — 6:2, 6:0.

    В следующем раунде китайская теннисистка одержала волевую победу над чешкой Линдой Носковой — 3:6, 6:1, 6:2.

    В 1/8 финала Чжэн остановила японку Наоми Осаку — 6:2, 6:4. Соперница играла не так уж и плохо, но все равно позволила представительнице Поднебесной сделать четыре брейка.

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    На турнире в Мадрие Циньвэнь не прошла ни раунда — ей пришлось сняться по ходу матча с Юлией Путинцевой из-за повреждения.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.57, победу Чжэн букмекеры предлагают за 2.41.

    Прогноз: американка, пожалуй, все-таки получше играет на грунте, но в данном случае это не самый надежный аргумент.

    Скорее всего, этот матч, как и два предыдущих с участием Гауфф, получится максимально нервным. Теннисисткам может не хватить двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.

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    Гауфф — Чжэн. Американка Кори Гауфф сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 21:30 мск. / Ставка и прогноз на матч Гауфф — Чжэн с коэффициентом 1.88.
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