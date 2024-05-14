Американка Кори Гауфф сыграет против китаянки Циньвэнь Чжэн в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 14 мая, начало — в 21:30 мск. Гауфф — Чжэн: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Гауфф

Кори начала турнир с победы над польской теннисисткой Магдаленой Фрех — 6:3, 6:3.

В следующем раунде американка выиграла у Жаклин Кристиан — 6:1, 0:6, 6:3. Несмотря на конкретный провал во втором сете, ей все же удалось дожать румынку в решающей партии.

После этого Гауфф одержала победу над Паулой Бадосой — 5:7, 6:4, 6:1. А здесь, по всей видимости, испанской теннисистке банально не хватило сил на третий сет.

На недавнем «тысячнике» в Мадриде Гауфф легко прошла первые два раунда, но в 1/8 финала неожиданно проиграла Мэдисон Киз (6:7, 6:4, 4:6).

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Также стоит отметить, что на турнире в Штутгарте Коко проиграла в четвертьфинале украинке Марте Костюк на решающем тай-брейке.

Чжэн

Циньвэнь в первом матче разгромила американку Шелби Роджерс — 6:2, 6:0.

В следующем раунде китайская теннисистка одержала волевую победу над чешкой Линдой Носковой — 3:6, 6:1, 6:2.

В 1/8 финала Чжэн остановила японку Наоми Осаку — 6:2, 6:4. Соперница играла не так уж и плохо, но все равно позволила представительнице Поднебесной сделать четыре брейка.

На турнире в Мадрие Циньвэнь не прошла ни раунда — ей пришлось сняться по ходу матча с Юлией Путинцевой из-за повреждения.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Гауфф в этом матче можно поставить за 1.57, победу Чжэн букмекеры предлагают за 2.41.

Прогноз: американка, пожалуй, все-таки получше играет на грунте, но в данном случае это не самый надежный аргумент.

Скорее всего, этот матч, как и два предыдущих с участием Гауфф, получится максимально нервным. Теннисисткам может не хватить двух сетов.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 21,5 за 1.88.