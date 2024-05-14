Источник: «Реал» решил не продлевать контракт с Модричем

Руководствоне будет продлевать контракт с полузащитником команды. Об этом сообщает Relevo.

Стало известно, что действующий контракт игрока с клубом, который заканчивается летом этого года, не будет продлен. Дело в том, что руководство «сливочных» считает путь Модрича в «Реале» завершенным.

Боссы «сливочных» хотят сделать ставку в центре поля на 19-летнего полузащитника Арду Гюлера, который в нынешнем сезоне получил мало игрового времени из-за присутствия Модрича в составе.

В сезоне 2023/2024 хорват провел 43 матча за «Реал», забил 2 гола и сделал 8 голевых передач.