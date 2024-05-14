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    Источник: «Реал» решил не продлевать контракт с Модричем

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    Руководство «Реала» не будет продлевать контракт с полузащитником команды Лука Модричем. Об этом сообщает Relevo.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    Стало известно, что действующий контракт игрока с клубом, который заканчивается летом этого года, не будет продлен. Дело в том, что руководство «сливочных» считает путь Модрича в «Реале» завершенным.

    Боссы «сливочных» хотят сделать ставку в центре поля на 19-летнего полузащитника Арду Гюлера, который в нынешнем сезоне получил мало игрового времени из-за присутствия Модрича в составе.

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