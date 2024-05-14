Жирона
Вильярреал
«Жирона»
Турнирное положение: По итогам 35 матчей Ла Лиги «Жирона» занимает вторую позицию в таблице Ла Лиги с 75 очками с разницей мячей 75-44.
Команда на 15 очков отстает от уже ставшего чемпионом «Реала» и на два балла опережает третью в таблице «Барселону», которая сыграла на матч меньше.
Жирона — Вильярреал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в прошлом туре Ла Лиги потеряли очки. На своем поле они разошлись миром с «Алавесом» (2:2), хотя выигрывали 2:1 до 90+9-й минуты.
Эта осечка прервала серию побед коллектива в три поединка, которые пришлись на национальное первенство.
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: Солис, Борха Гарсия, Стуани и Артеро — травмированы, дисквалифицирован — Арнау Мартинес.
Состояние команды: в четырех последних матчах (все — в рамках Примеры) «Жирона» ни разу не проиграла при трех победах и одной ничьей.
Такие результаты уже позволили клубу досрочно обеспечить себе выступления в групповом раунде Лиги чемпионов следующего сезона.
Артем Довбик — лучший бомбардир как команды, так и всей Ла Лиги с 20-ю забитыми мячами.
«Вильярреал»
Турнирное положение: По итогам 35 матчей Ла Лиги «Вильярреал» занимает девятое место с 48 баллами и разницей мячей 59-60.
Команда еще не лишилась шансов попасть на еврокубки, ведь до соответствующей зоны (шестая строчка) шесть очков, поэтому ей необходимо набирать максимум очков в последних играх сезона.
Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства одержал победу. На своем поле он обыграл «Севилью» — 3:2.
Этот результат позволил левантийцам вернуться на победный путь после поражения в предыдущем туре испанского первенства от «Сельты».
Не сыграют: травмированы — Альберто Морено, Педраса, Жерар Морено, Фойт, Денис Суарес, Пино, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Вильярреал» проиграл один раз при трех победах и одной ничьей.
Такие результаты позволяют «Желтой субмарине» оставаться в борьбе за выход в еврокубки, но в случае осечки наверняка их лишится.
Александер Серлот — самый результативный игрок команды и второй лучший бомбардир Ла Лиги с 19 голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчах «Жирона» выиграла
- в пяти из шести последних матчей «Жироны» было забито больше 3,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Вильярреал» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 4.20, победа «Вильярреала» — в 3.65.
ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 2.90 и 1.40.
- 2.34Барселона — Реал Сосьедад: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.46Астон Вилла — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.96Фиорентина — Монца: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. При этом они победили в пяти последних домашних поединках.
Хотя гости не проиграли в четырех из пяти последних матчей, на выезде против фаворита этот фактор может не сработать.
Ставка: «Жирона» выиграет за 1.85.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех их последних матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: «Жирона» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.90