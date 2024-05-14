14 мая в 36-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Жирона» и «Вильярреал». Начало игры — в 23:00 мск. «Жирона» — «Вильярреал»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Жирона»

Турнирное положение: По итогам 35 матчей Ла Лиги «Жирона» занимает вторую позицию в таблице Ла Лиги с 75 очками с разницей мячей 75-44.

Команда на 15 очков отстает от уже ставшего чемпионом «Реала» и на два балла опережает третью в таблице «Барселону», которая сыграла на матч меньше.

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Последние матчи: в прошлом туре Ла Лиги потеряли очки. На своем поле они разошлись миром с «Алавесом» (2:2), хотя выигрывали 2:1 до 90+9-й минуты.

Эта осечка прервала серию побед коллектива в три поединка, которые пришлись на национальное первенство.

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Не сыграют: Солис, Борха Гарсия, Стуани и Артеро — травмированы, дисквалифицирован — Арнау Мартинес.

Состояние команды: в четырех последних матчах (все — в рамках Примеры) «Жирона» ни разу не проиграла при трех победах и одной ничьей.

Такие результаты уже позволили клубу досрочно обеспечить себе выступления в групповом раунде Лиги чемпионов следующего сезона.

Артем Довбик — лучший бомбардир как команды, так и всей Ла Лиги с 20-ю забитыми мячами.

«Вильярреал»

Турнирное положение: По итогам 35 матчей Ла Лиги «Вильярреал» занимает девятое место с 48 баллами и разницей мячей 59-60.

Команда еще не лишилась шансов попасть на еврокубки, ведь до соответствующей зоны (шестая строчка) шесть очков, поэтому ей необходимо набирать максимум очков в последних играх сезона.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства одержал победу. На своем поле он обыграл «Севилью» — 3:2.

Этот результат позволил левантийцам вернуться на победный путь после поражения в предыдущем туре испанского первенства от «Сельты».

Не сыграют: травмированы — Альберто Морено, Педраса, Жерар Морено, Фойт, Денис Суарес, Пино, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Вильярреал» проиграл один раз при трех победах и одной ничьей.

Такие результаты позволяют «Желтой субмарине» оставаться в борьбе за выход в еврокубки, но в случае осечки наверняка их лишится.

Александер Серлот — самый результативный игрок команды и второй лучший бомбардир Ла Лиги с 19 голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчах «Жирона» выиграла

в пяти из шести последних матчей «Жироны» было забито больше 3,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Вильярреал» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Жирона» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.85. Ничья — в 4.20, победа «Вильярреала» — в 3.65.

ТМ 2,5 и ТБ 2,5 принимаются букмекерами с разными коэффициентами — 2.90 и 1.40.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяева выиграли. При этом они победили в пяти последних домашних поединках.

Хотя гости не проиграли в четырех из пяти последних матчей, на выезде против фаворита этот фактор может не сработать.

Ставка: «Жирона» выиграет за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не проиграют и будет забито больше 2,5 голов, ведь в трех из четырех их последних матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: «Жирона» не проиграет и тотал больше 2,5 голов за 1.90