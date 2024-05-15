Денвер
Миннесота
«Денвер»
Турнирное положение: После провального старта серии «Денвер» внезапно проснулся и забрал два поединка на территории соперника.
Последние матчи: Лидеры клуба (за исключением Йокича) не совсем здоровы, но медицинский штаб клуба смог сделать все возможное, чтобы убрать болезненные ощущения. В четвертой игре серии снова был на высоте Мюррей, набравший 19 очков.
Травмированные игроки: Гиллеспи и Чанчар продолжают лечиться, поэтому своему клубу в этой серии точно не помогут.
Общий тонус клуба: После такого возвращения в серию «Наггетс» шансы на положительный исход серии для «Денвера» становятся куда убедительнее.
«Миннесота»
Турнирное положение: После двух побед на старте нынешней серии «Миннесота» как будто испугалась открывшихся перед ней возможностей и безвольно проиграла два мата на своем паркете.
Последние матчи: В последнем матче «Тимбервулвз» проиграли своему сопернику восемь очков, но лидеры клуба хорошо были прикрыты под кольцом «Наггетс».
Травмированные игроки: По-прежнему вне игры продолжает находиться Кларк, который продолжает залечивать свой ахилл.
Общий тонус клуба: Слабо верится, что «Миннесота» сможет прийти в себя после такого, но шансы навязать сопернику неприятный баскетбол имеются.
Статистика для ставок
- «Денвер» проиграл два последних домашних поединка
- «Миннесота» выиграла четыре последних гостевых матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.55, а на победу «Миннесоты» — 2.56.
Прогноз: «Денвер» не упустит возможности повести в этой серии
- 2.20Нью-Йорк — Индиана: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 2.02Даллас — Оклахома: прогноз и ставкаСегодня в 04:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: В этой игре соперники могут продемонстрировать весьма результативный баскетбол
Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.89.
Альтернативная ставка: ТБ 210 с коэффициентом 2.19.