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    «Миннесота» предложит традицию побеждать на выезде?

    «Денвер» — «Миннесота». Ставка (к. 1.89) и прогноз на матч плей-офф НБА, 15 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Денвер» — «Миннесота»
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    «Миннесота»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Болл Арене» 15 мая. Начало встречи — в 05:30 мск. «Денвер» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 15 Мая 2024 года

    Денвер

  • НБА. Плей-офф
    •  Денвер 05:30 Миннесота

    Миннесота

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Денвер»

    Турнирное положение: После провального старта серии «Денвер» внезапно проснулся и забрал два поединка на территории соперника.

    Последние матчи: Лидеры клуба (за исключением Йокича) не совсем здоровы, но медицинский штаб клуба смог сделать все возможное, чтобы убрать болезненные ощущения. В четвертой игре серии снова был на высоте Мюррей, набравший 19 очков.

    Травмированные игроки: Гиллеспи и Чанчар продолжают лечиться, поэтому своему клубу в этой серии точно не помогут.

    Общий тонус клуба: После такого возвращения в серию «Наггетс» шансы на положительный исход серии для «Денвера» становятся куда убедительнее.

    «Миннесота»

    Турнирное положение: После двух побед на старте нынешней серии «Миннесота» как будто испугалась открывшихся перед ней возможностей и безвольно проиграла два мата на своем паркете.

    Все прогнозы на НБА

    Последние матчи: В последнем матче «Тимбервулвз» проиграли своему сопернику восемь очков, но лидеры клуба хорошо были прикрыты под кольцом «Наггетс».

    Травмированные игроки: По-прежнему вне игры продолжает находиться Кларк, который продолжает залечивать свой ахилл.

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    Общий тонус клуба: Слабо верится, что «Миннесота» сможет прийти в себя после такого, но шансы навязать сопернику неприятный баскетбол имеются.

    Статистика для ставок

    • «Денвер» проиграл два последних домашних поединка

    • «Миннесота» выиграла четыре последних гостевых матча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.55, а на победу «Миннесоты» — 2.56.

    Прогноз: «Денвер» не упустит возможности повести в этой серии

    Альтернативный прогноз: В этой игре соперники могут продемонстрировать весьма результативный баскетбол

    Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.89.

    Альтернативная ставка: ТБ 210 с коэффициентом 2.19.

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    «Денвер» — «Миннесота». В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Болл Арене» 15 мая. Начало встречи — в 05:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Денвер» — «Миннесота» с коэффициентом 1.89.
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