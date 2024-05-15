В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Денвер» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «Болл Арене» 15 мая. Начало встречи — в 05:30 мск. «Денвер» — «Миннесота»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Денвер»

Турнирное положение: После провального старта серии «Денвер» внезапно проснулся и забрал два поединка на территории соперника.

Последние матчи: Лидеры клуба (за исключением Йокича) не совсем здоровы, но медицинский штаб клуба смог сделать все возможное, чтобы убрать болезненные ощущения. В четвертой игре серии снова был на высоте Мюррей, набравший 19 очков.

Травмированные игроки: Гиллеспи и Чанчар продолжают лечиться, поэтому своему клубу в этой серии точно не помогут.

Общий тонус клуба: После такого возвращения в серию «Наггетс» шансы на положительный исход серии для «Денвера» становятся куда убедительнее.

«Миннесота»

Турнирное положение: После двух побед на старте нынешней серии «Миннесота» как будто испугалась открывшихся перед ней возможностей и безвольно проиграла два мата на своем паркете.

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Последние матчи: В последнем матче «Тимбервулвз» проиграли своему сопернику восемь очков, но лидеры клуба хорошо были прикрыты под кольцом «Наггетс».

Травмированные игроки: По-прежнему вне игры продолжает находиться Кларк, который продолжает залечивать свой ахилл.

Общий тонус клуба: Слабо верится, что «Миннесота» сможет прийти в себя после такого, но шансы навязать сопернику неприятный баскетбол имеются.

Статистика для ставок

«Денвер» проиграл два последних домашних поединка

«Миннесота» выиграла четыре последних гостевых матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Денвера» дают коэффициент 1.55, а на победу «Миннесоты» — 2.56.

Прогноз: «Денвер» не упустит возможности повести в этой серии

Альтернативный прогноз: В этой игре соперники могут продемонстрировать весьма результативный баскетбол

Ставка: Ф1 (-4) с коэффициентом 1.89.

Альтернативная ставка: ТБ 210 с коэффициентом 2.19.