«Кливленд»
Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» финишировал на 4 месте, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения. Команда из штата Огайо пропустила вперёд себя «Милуоки», «Нью-Йорк» и «Бостон».
Последние матчи: «Кливленд» упустил преимущество в две победы над «Орландо», которые добыл в домашней серии игр. В гостях «кавалеристы» потерпели два проигрыша (89:112, 83:121).
Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в предстоящей игре против «Орландо». Выбыли из строя также Дин Уэйд и Крэйг Портер из-за травм.
Состояние команды: В последних пяти встречах «Кливленд» только две победы, в рамках первого раунда плей-офф был обыгран «Орландо» (96:86, 97:83)
«Орландо»
Турнирное положение: Команда из Флориды завершила регулярный чемпионат в Восточной конференции на 5 месте. «Орландо» в 82 матчах турнира одержал 47 побед и потерпел 35 проигрышей.
Последние матчи: «Орландо» можно назвать домашней командой, на своей арене «волшебники» показали «Кливленду» это дважды (112:89, 121:83). В последней встрече «маги» переиграли соперника со счётом 112:89. В составе победителей результативностью отметился Франц Вагнер, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Состояние команды: В строй команды вернулись Джонатан Айзек, Уэнделл Картер и Гари Харрис. А еще ряды «Орландо» после лазарета пополнил лидер команды Франц Вагнер, оправившись от травмы лодыжки.
Статистика для ставок
- В первом раунде плей-офф «Кливленд» дважды обыграл «Орландо» (86:96, 83:97)
- «Орландо» отыгрался в серии после двух домашних побед (112:89, 121:83)
- «Кливленд» — «Орландо» — счёт в серии равный (2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. На победу «Орландо» — 2.67.
ТБ 200.5 и ТМ 200.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.
- 2.20Нью-Йорк — Филадельфия: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:00
- 2.50Майами — Бостон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.88Денвер — Лос-Анджелес Лейкерс: прогноз и ставкаЗавтра в 05:00
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Прогноз: «Орландо» на кураже после двух домашних побед, может снова добиться успеха, в таком случае «маги» могут выйти вперёд в серии.
Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 2.67.
Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, баскетболисты «Кливленда» и «Орландо» в среднем забрасывают друг другу 200 очков.
Ставка: ТБ 200.5 с коэффициентом 1.93.