В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Кливленд» будет принимать «Орландо». Игра пройдет на стадионе «Рокет Мортгейдж ФилдХауз» 1 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Кливленд» — «Орландо»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кливленд»

Турнирное положение: В турнирной таблице Восточной конференции «Кливленд» финишировал на 4 месте, одержав 48 побед и потерпев 34 поражения. Команда из штата Огайо пропустила вперёд себя «Милуоки», «Нью-Йорк» и «Бостон».

Последние матчи: «Кливленд» упустил преимущество в две победы над «Орландо», которые добыл в домашней серии игр. В гостях «кавалеристы» потерпели два проигрыша (89:112, 83:121).

Не сыграют: В составе «Кливленда» лодыжку травмировал защитник Тай Джером, он не сыграет в предстоящей игре против «Орландо». Выбыли из строя также Дин Уэйд и Крэйг Портер из-за травм.

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Состояние команды: В последних пяти встречах «Кливленд» только две победы, в рамках первого раунда плей-офф был обыгран «Орландо» (96:86, 97:83)

«Орландо»

Турнирное положение: Команда из Флориды завершила регулярный чемпионат в Восточной конференции на 5 месте. «Орландо» в 82 матчах турнира одержал 47 побед и потерпел 35 проигрышей.

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Последние матчи: «Орландо» можно назвать домашней командой, на своей арене «волшебники» показали «Кливленду» это дважды (112:89, 121:83). В последней встрече «маги» переиграли соперника со счётом 112:89. В составе победителей результативностью отметился Франц Вагнер, который оформил дабл-дабл из 34 очков и 13 подборов.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

Состояние команды: В строй команды вернулись Джонатан Айзек, Уэнделл Картер и Гари Харрис. А еще ряды «Орландо» после лазарета пополнил лидер команды Франц Вагнер, оправившись от травмы лодыжки.

Статистика для ставок

В первом раунде плей-офф «Кливленд» дважды обыграл «Орландо» (86:96, 83:97)

«Орландо» отыгрался в серии после двух домашних побед (112:89, 121:83)

«Кливленд» — «Орландо» — счёт в серии равный (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кливленд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.51. На победу «Орландо» — 2.67.

ТБ 200.5 и ТМ 200.5 принимаются с одинаковым коэффициентом — 1.93.

Прогноз: «Орландо» на кураже после двух домашних побед, может снова добиться успеха, в таком случае «маги» могут выйти вперёд в серии.

Ставка: Победа «Орландо» с коэффициентом 2.67.

Прогноз: Можно сыграть на результативности поединка, баскетболисты «Кливленда» и «Орландо» в среднем забрасывают друг другу 200 очков.

Ставка: ТБ 200.5 с коэффициентом 1.93.