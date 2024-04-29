ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мирра АндрееваРублев прервал неприятную серию, Надаль удивил, Циципас расстроил, а Мирра Андреева порадовала
  • 15:04
    • «Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и упустил шанс обойти «Зенит»
  • 13:42
    • Тьяго Силва заявил, что уходит из «Челси»
  • 17:13
    • «Рубин» и «Урал» сыграли вничью
  • 17:06
    • Медведев вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде
  • 15:42
    • В АПЛ могут ввести ограничения на расходы
    Все новости спорта

    «Рубин» и «Урал» сыграли вничью

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Урал
    «Рубин» сыграл вничью с «Уралом» в домашнем матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

    Мирлинд Даку
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мирлинд Даку

    Игра в Казани завершилась со счетом 1:1.

    В составе хозяев поля отличился Мирлинд Даку. Автором ответного гола гостей стал Силвие Бегич, ранее выступавший за «Рубин».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ — 37 очков. «Урал» находится на предпоследней строчке — 25 очков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Урал 1:1
    Голы: 1:0 Мирлинд Даку (43'), 1:1 Силвие Бегич (86') Рубин: Юрий Дюпин, Игор Вуячич, Александр Мартынович, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Мирлинд Даку, Vada V. Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Итало, Илья Ишков, Даниэль Мишкич, Ибраима Сиссе, Андрей Егорычев, Gazinskiy Y., Schettine G. Предупреждения: Александр Зотов (23'), Gazinskiy Y. (33'), Егор Филипенко (51')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Барселона» с «Валенсией»?
  • «Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Победит ли «Бавария» «Реал»?
  • «Бавария» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • «Ростов» приблизит «газовиков» к вылету
  • «Ростов» — «Оренбург». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барселона — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бавария — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.19
  • Прогноз на матч Престон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Бостон — Торонто
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  5.08
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Кливленд — Орландо
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Пачука — Америка
  • Футбол
  • Послезавтра в 04:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры