«Рубин» и «Урал» сыграли вничью

Мирлинд Даку Фото: globallookpress.com
Игра в Казани завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев поля отличился Мирлинд Даку. Автором ответного гола гостей стал Силвие Бегич, ранее выступавший за «Рубин».
«Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ — 37 очков. «Урал» находится на предпоследней строчке — 25 очков.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Рубин — Урал 1:1
Голы: 1:0 Мирлинд Даку (43'), 1:1 Силвие Бегич (86') Рубин: Юрий Дюпин, Игор Вуячич, Александр Мартынович, Алексей Грицаенко, Илья Рожков, Дмитрий Кабутов, Александр Зотов, Угочукву Иву, Руслан Безруков, Мирлинд Даку, Vada V. Урал: Илья Помазун, Денис Кулаков, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Итало, Илья Ишков, Даниэль Мишкич, Ибраима Сиссе, Андрей Егорычев, Gazinskiy Y., Schettine G. Предупреждения: Александр Зотов (23'), Gazinskiy Y. (33'), Егор Филипенко (51')