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    Дубль Бурмистрова принес «Сочи» победу над «Ротором»

    «Ротор» — «Сочи»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Ротор» в домашнем матче четвертого тура российской Премьер-лиги уступил «Сочи» со счетом 1:2.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Южане» вышли вперед на 21-й минуте, когда Кристиан Нобоа с углового навесил на ближнюю штангу, сочинцы навязали борьбу, мяч отскочил в центр штрафной на Никиту Бурмистрова, который в касание поразил цель.

    Волгоградская команда отыгралась на 53-й минуте. Сергей Серченков с фланга навесил в штрафную, Камиль Муллин здорово подстроился и в касание пробил точно в угол.

    Спустя семь минут сочинцы вернули себе минимальный перевес усилиями того же Бурмистрова, который головой замкнул навес от Жоаозиньо.

    РПЛ. 4-й тур
    «Ротор» (Волгоград) — «Сочи» — 1:2 (0:1)
    Голы: Бурмистров, 21 (0:1). Муллин, 52 (1:1). Бурмистров, 59 (1:2)«Ротор» (Волгоград): Довбня, Байрыев, Пискунов (Манучарян, 77), Кожемякин, Степанов, Алейник, Песегов (Давиташвили, 33), Жигулев (Султонов, 76), Серченков (Микелтадзе, 76), Муллин, Макаров«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Цаллагов, Заика, Мевля, Маммана, Бурмистров (Руденко, 71), Жоаузинью, Нобоа, А.Заболотный (Миладинович, 87)Предупреждения: Серченков, 56. Нобоа, 64. Микелтадзе, 83. Кожемякин, 90+1. Степанов, 90+3

    В турнирной таблице РПЛ «Сочи» занимает второе место (8 очков), а «Ротор» — 16-е (1 очко). 0

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