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    «Уфа» может получить финансирование из-за рубежа

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    Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков рассказал о трансферах клуба и ближайших проектах.

    Ринат Шайбеков
    Ринат Шайбеков

    «Покинет ли "Уфу" Неделчару? Если поступят интересные предложения, мы их рассмотрим. Любой из "Уфы" может уйти, если будет достойный оффер.

    Урунов обошелся "Спартаку" в 1,5 млн евро? Неверная информация. Я не имею права раскрывать подробности сделки, но она была выгодна для нашего клуба. Были ли по нему предложения из других российских команд? Да.

    После ухода Газизова переговоры с "Ред Булл" и City Football Group откатились назад? Есть вероятность, что "Уфа" получит финансирование от зарубежной компании. Идеи есть, но пока говорить про них рано.

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