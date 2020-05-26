«Ред Булл» и владельцы «Манчестер Сити» претендуют на покупку «Уфы»

Комментатор «Матч ТВ»в своем Telegram сообщил , что «Уфа» может стать клубом, в который инвестируют из-за рубежа.

«По моей информации, этим клубом станет "Уфа". У Шамиля Газизова есть даже не одно, а сразу два очень хороших предложения.

Одно из них от тех же, что купили Александра Зинченко. Им понравилось отношение клуба и к игроку, и к предложению от "Манчестер Сити". Когда к тебе приходит такой клуб, хочется вместо 4 миллионов попросить хотя бы 10, но "Уфа" даже не попыталась пририсовать к договору сотые доли. Четыре так четыре. На Востоке это ценится. Плюс Башкортостан — нефтяной регион и это дает массу возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.

Второй вариант — "Ред Булл". И любопытно, что именно в эту сторону склоняется гендиректор "Уфы". Тут заметно меньше сиюминутных денег, но гораздо больше перспектив. "РБ" не бросает свои спортивные проекты. Что в Бразилии, что в США, что в Австрии, что в Германии — это работа на результат и стремление быть на виду. "РБ Гана" — исключение, клуб исчез 6 лет назад. Но я верю, что в России вести бизнес все-таки попроще.

Руководство "Уфы" уже провело несколько встреч. Все решится скоро», — написал Нагучев.

Напомним, что «Ред Булл» владеет футбольными клубами из Лейпцига, Зальцбурга, Нью-Йорка и бразильского Кампинаса. Владельцы «Манчестер Сити» также имеют отношение к «Нью-Йорк Сити» (США), «Мельбурн Сити» (Австралия), «Мумбаи Сити» (Индия), «Йокогама Ф. Маринос» (Япония), «Монтевидео Сити Торке» (Уругвай), «Жироне» (Испания), «Сычуань Цзюню» (Китай) и «Ломмелу» (Бельгия). 0