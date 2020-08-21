«Специя» — «Фрозиноне»: счет матча 0:1, обзор гола

В ответном матче финала плей-офф Серии B за право на повышение в класседома уступиласо счетом 0:1.

Единственный гол на 39-й минуте забил Маркус Роден.

В первом матче «Специя» обыграла «Фрозиноне» на выезде со счетом 1:0. По регламенту соревнований в случае ничейного счета по сумме двух матчей преимущество получает та команда, которая заняла более высокое место в регулярном чемпионате.

«Специя» финишировала третьей по итогам 38 туров, а «Фрозиноне» — восьмым, так что именно лигурийцы получили право выступить в Серии А в сезоне-2020/21.

Основанная в 1906 году «Специя» никогда прежде в Серии А не выступала.

Ранее в элитный дивизион пробились «Беневенто» и «Кротоне», заняв соответственно первое и второе места по итогам турнира второго итальянского дивизиона. 0