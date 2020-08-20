Карасев рассудит «Спартак» и «Локомотив»

Отметим, что игры «Зенит» — «Тамбов» и «Химки» — «Ахмат» пройдут без VAR.
«Урал» — «Краснодар»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Сергей Лапочкин; АVAR — Николай Еремин; инспектор — Александр Гончар.
«Химки» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Французов.
«Арсенал» — «Динамо»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Николай Волошин; АVAR — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Баскаков.
«Зенит» — «Тамбов»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Артем Любимов; инспектор — Сергей Анохин.
ЦСКА — «Рубин»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Роман Милюченко; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Станислав Васильев; АVAR — Николай Богач; инспектор — Владимир Енютин.
«Ротор» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Валентин Мурашов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Павел Шадыханов; АVAR — Арам Петросян; инспектор — Тарас Безубяк.
«Уфа» — «Ростов»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Владислав Безбородов; АVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мартынов.
«Спартак» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Павел Кукуян; АVAR — Александр Богданов; инспектор — Вячеслав Харламов. 0