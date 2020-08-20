ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серж Гнабри принимает поздравленияПравоногий Роббен показал ценность настойчивости. Гнабри жестоко избил «Лион»
  • 16:34
    • Карасев рассудит «Спартак» и «Локомотив»
  • 16:05
    • На финал Лиги чемпионов назначена итальянская бригада арбитров
  • 15:49
    • «Ротор» арендовал защитника «Локомотива»
  • 14:51
    • «Аякс» предложил 15 миллионов евро за Суареса
  • 14:35
    • Кириленко переизбран на пост президента РФБ
    Все новости спорта

    Карасев рассудит «Спартак» и «Локомотив»

    Футбол РПЛ Футбол России Арсенал Тула Ахмат Динамо Зенит Краснодар Локомотив Ростов Ротор Рубин Сочи Спартак Тамбов Урал Уфа Химки ЦСКА Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Назначены арбитры и инспекторы на матчи четвертого тура российской Премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.

    Сергей Карасев
    Сергей Карасев

    Отметим, что игры «Зенит» — «Тамбов» и «Химки» — «Ахмат» пройдут без VAR.

    «Урал» — «Краснодар»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Алексей Воронцов, Илья Елеференко; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Сергей Лапочкин; АVAR — Николай Еремин; инспектор — Александр Гончар.

    «Химки» — «Ахмат»: судья — Павел Кукуян; ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья — Алексей Сухой; инспектор — Сергей Французов.

    «Арсенал» — «Динамо»: судья — Владимир Москалев; ассистенты судьи — Алексей Лунев, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Алексей Амелин; VAR — Николай Волошин; АVAR — Валерий Данченко; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Зенит» — «Тамбов»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья — Артем Любимов; инспектор — Сергей Анохин.

    ЦСКА — «Рубин»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Роман Милюченко; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Станислав Васильев; АVAR — Николай Богач; инспектор — Владимир Енютин.

    «Ротор» — «Сочи»: судья — Сергей Иванов; ассистенты судьи — Роман Усачев, Валентин Мурашов; резервный судья — Ян Бобровский; VAR — Павел Шадыханов; АVAR — Арам Петросян; инспектор — Тарас Безубяк.

    «Уфа» — «Ростов»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Владислав Безбородов; АVAR — Егор Болховитин; инспектор — Сергей Мартынов.

    «Спартак» — «Локомотив»: судья — Сергей Карасев; ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Анатолий Жабченко; VAR — Павел Кукуян; АVAR — Александр Богданов; инспектор — Вячеслав Харламов. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли «Айлендерс» «Вашингтон» в пятом матче?
  • «Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • В дерби Нью-Йорка команды обменяются голами?
  • «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Бордо» продолжит удачно играть с «Нантом»?
  • «Бордо» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.39
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Вашингтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Ред Буллс — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Бордо — Нант
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уайт — Поветкин
  • Бокс
  • Послезавтра в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч НСИ Рунавик — Барри Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Олимпик — Динамо Киев
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Хэбей Чайна Форчун — Ухань Чжоэр
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Коламбус Крю — Чикаго Файр
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры