собирается внести изменения в правило при смене футбольного гражданства, об этом сообщает Sportsnet.

ФИФА может изменить правило при смене футбольного гражданства globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

В настоящий момент игроки не могут выступать за другую сборную, если провели хотя бы одну официальную встречу за первую национальную команду.

Согласно данным источника, новое правило позволит футболистам сменить сборную, если они провели не более трех поединков, включая матчи квалификации турниров, до того, как им исполнится 21 год.

При этом нельзя будет сменить гражданство тем, кто принимал участие в финальном турнире чемпионата мира или финальном турнире конфедераций. ФИФА также предлагает позволить игрокам вернуться в свою первую национальную команду, если они никогда не играли за вторую.

Новое правило вступит в силу в следующем месяце, если 211 национальных федераций одобрят его на конгрессе 18 сентября, который ФИФА проведет в онлайн-режиме из Цюриха. 0